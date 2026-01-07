경상수지 - GDP 비율은 순 무역 수지(수출 및 수입 상품과 서비스의 차이), 외국인 투자 순이익 및 순 이전 지급액을 나타내며, 멕시코 GDP의 백분율로 표시됩니다. 이 비율은 국가 경제의 강점과 약점을 반영합니다.

"멕시코 경상수지 - 국내총생산(GDP) 비율 (Mexico Current Account - Gross Domestic Product (GDP) Ratio)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.