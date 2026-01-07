캘린더섹션

멕시코 경상수지 - 국내총생산(GDP) 비율 (Mexico Current Account - Gross Domestic Product (GDP) Ratio)

멕시코
멕시코 은행 (Bank of Mexico)
무역
경상수지 - GDP 비율은 순 무역 수지(수출 및 수입 상품과 서비스의 차이), 외국인 투자 순이익 및 순 이전 지급액을 나타내며, 멕시코 GDP의 백분율로 표시됩니다. 이 비율은 국가 경제의 강점과 약점을 반영합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
3 Q 2025
0.49%
0.32%
-0.40%
2 Q 2025
0.04%
0.38%
-2.63%
1 Q 2025
-1.79%
0.18%
2.91%
4 Q 2024
2.87%
0.45%
0.24%
3 Q 2024
0.16%
0.53%
0.58%
2 Q 2024
0.74%
0.55%
-4.53%
1 Q 2024
-2.67%
0.61%
2.50%
4 Q 2023
2.47%
0.55%
0.19%
3 Q 2023
0.56%
0.65%
0.79%
2 Q 2023
1.43%
0.68%
-5.16%
1 Q 2023
-3.60%
0.70%
1.21%
4 Q 2022
1.21%
0.76%
-1.46%
3 Q 2022
-1.56%
0.87%
-0.14%
2 Q 2022
-0.19%
0.95%
-2.40%
1 Q 2022
-1.94%
1.07%
0.83%
4 Q 2021
0.89%
-1.01%
-1.43%
3 Q 2021
-1.25%
1.49%
1.85%
2 Q 2021
1.94%
-6.07%
-1.79%
1 Q 2021
-1.70%
3.46%
5.80%
4 Q 2020
5.80%
9.68%
6.90%
3 Q 2020
6.90%
0.75%
0.00%
2 Q 2020
0.00%
0.76%
-0.40%
1 Q 2020
-0.40%
-1.06%
0.78%
4 Q 2019
0.78%
2.53%
0.27%
3 Q 2019
0.65%
1.84%
1.42%
2 Q 2019
1.62%
1.36%
-2.73%
1 Q 2019
-1.80%
-1.00%
4 Q 2018
-1.10%
-1.90%
3 Q 2018
-1.60%
2.10%
2 Q 2018
2.10%
2.30%
1 Q 2018
2.30%
1.00%
4 Q 2017
1.10%
1.70%
3 Q 2017
1.80%
0.10%
2 Q 2017
0.10%
3.30%
1 Q 2017
2.70%
2.70%
4 Q 2016
2.70%
2.90%
3 Q 2016
2.90%
3.00%
2 Q 2016
3.00%
-2.80%
1 Q 2016
-2.80%
-3.30%
4 Q 2015
-3.30%
2.90%
3 Q 2015
2.90%
2.80%
2 Q 2015
2.80%
3.20%
1 Q 2015
3.20%
2.10%
4 Q 2014
2.10%
2.00%
3 Q 2014
2.00%
1.80%
2 Q 2014
1.80%
1.50%
1 Q 2014
1.50%
1.80%
4 Q 2013
1.80%
1.70%
3 Q 2013
1.70%
1.80%
2 Q 2013
1.80%
1.80%
12
