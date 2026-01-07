소비자물가지수 m/m는 멕시코에서 보고된 달에 전월과 비교하여 상품과 서비스의 소비자 바스켓에 대한 가격 변동을 반영합니다. 이 지수는 국가의 기본 경제 지표 중 하나로 여겨집니다. 시간 경과에 따른 소비자 바스켓의 변화를 분석하여 국가의 전반적인 인플레이션 수준을 평가할 수 있습니다. CPI의 성장은 멕시코 페소 시세에 긍정적인 것으로 볼 수 있습니다.

"멕시코 소비자 물가 지수(CPI) m/m (Mexico Consumer Price Index (CPI) m/m)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.