캘린더섹션

경제 달력

국가

멕시코 경제 활동 n.s.a. y/y (Mexico Economic Activity n.s.a. y/y)

국가:
멕시코
MXN, 멕시코 페소
소스:
국립통계지리연구소(INEGI) (National Institute of Statistics and Geography (INEGI))
분야:
비즈니스
낮음 1.7% -0.4%
0.7%
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
-0.3%
1.7%
다음 발표 실제 예측
이전
  • 개요
  • 차트
  • 역사
  • 위젯

경제활동지수(Economic Activity Index) y/y, n.s.a. 보고된 달에 전년도 같은 달에 비해 멕시코 경제의 실질 부문의 발전을 반영합니다. 연도별 지표는 계절 조정되지 않은 데이터를 제공합니다. 지수는 연간 및 분기 GDP 계산에 사용되는 개념적 프레임워크, 방법론적 기준, 경제활동 분류 및 정보 소스를 사용하여 계산합니다. 이러한 이유로, 이 지수는 멕시코의 GDP의 초기 추정치로 간주됩니다. 예상보다 높은 판독치는 멕시코 페소 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"멕시코 경제 활동 n.s.a. y/y (Mexico Economic Activity n.s.a. y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
10월 2025
1.7%
-0.4%
0.7%
9월 2025
0.7%
-0.4%
-0.9%
8월 2025
-0.9%
-0.4%
-1.1%
7월 2025
-1.1%
0.4%
1.3%
6월 2025
1.3%
0.2%
-0.2%
5월 2025
-0.2%
0.7%
-1.5%
4월 2025
-1.5%
0.5%
2.5%
3월 2025
2.5%
0.9%
-0.7%
2월 2025
-0.7%
1.0%
-0.1%
1월 2025
-0.1%
1.1%
-0.4%
12월 2024
-0.4%
1.2%
0.5%
11월 2024
0.5%
1.4%
0.7%
10월 2024
0.7%
1.5%
0.3%
9월 2024
0.3%
1.6%
0.4%
8월 2024
0.4%
1.7%
3.8%
7월 2024
3.8%
1.7%
-0.6%
6월 2024
-0.6%
2.8%
1.6%
5월 2024
1.6%
2.0%
5.4%
4월 2024
5.4%
1.2%
-1.3%
3월 2024
-1.3%
2.1%
4.4%
2월 2024
4.4%
2.3%
2.0%
1월 2024
2.0%
2.7%
1.1%
12월 2023
1.1%
3.1%
2.3%
11월 2023
2.3%
2.5%
4.2%
10월 2023
4.2%
3.5%
3.3%
9월 2023
3.3%
4.0%
3.7%
8월 2023
3.7%
3.2%
7월 2023
3.2%
3.4%
4.3%
6월 2023
4.1%
4.3%
5월 2023
4.3%
2.6%
2.5%
4월 2023
2.5%
3.2%
2.7%
3월 2023
2.7%
4.1%
3.8%
2월 2023
3.8%
3.5%
4.4%
1월 2023
4.4%
2.9%
2.6%
12월 2022
2.6%
3.8%
3.3%
11월 2022
3.3%
4.8%
4.4%
10월 2022
4.4%
5.4%
5.2%
9월 2022
5.2%
3.5%
5.7%
8월 2022
5.7%
1.4%
1.3%
7월 2022
1.3%
1.8%
1.6%
6월 2022
1.6%
1.7%
2.1%
5월 2022
2.1%
0.8%
1.3%
4월 2022
1.3%
1.4%
0.4%
3월 2022
0.4%
2.1%
2.5%
2월 2022
2.5%
1.5%
1.8%
1월 2022
1.8%
1.5%
1.3%
12월 2021
1.3%
0.5%
1.7%
11월 2021
1.7%
0.1%
-0.7%
10월 2021
-0.7%
2.6%
0.9%
9월 2021
0.9%
5.7%
4.3%
1234
리포트 보내기

웹 사이트의 경제 일정 위젯

경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.

달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.

WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용

WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용

다운로드
MQL5 Algo Trading Community
위젯 유형
언어
컬러 테마
날짜 형식
크기
×
디스플레이 정보
기본 일정 기간
임베드 코드