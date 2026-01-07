캘린더섹션

멕시코 상반기 핵심 CPI m/m (Mexico First Half-Month Core CPI m/m)

국가:
멕시코
MXN, 멕시코 페소
소스:
국립통계지리연구소(INEGI) (National Institute of Statistics and Geography (INEGI))
분야:
가격
낮음 0.31% 0.19%
0.04%
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
0.29%
0.31%
다음 발표 실제 예측
이전
상반기 CPI m/m은 기준 기간(2018년 7월 상반기)과 비교하여 보고된 기간 동안 소비재 및 서비스 바구니에 대한 평균 가격 변동을 보여줍니다. 이 바스켓은 멕시코의 대표적인 가구이며 멕시코의 총 소비를 반영합니다. 핵심 지수는 농산물, 전기 및 정부의 다양한 관세개선은 포함하지 않습니다. 지수 성장은 멕시코 페소 시세에 긍정적이라고 볼 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"멕시코 상반기 핵심 CPI m/m (Mexico First Half-Month Core CPI m/m)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
12월 2025
0.31%
0.19%
0.04%
11월 2025
0.04%
0.05%
0.18%
10월 2025
0.18%
0.20%
0.22%
9월 2025
0.22%
0.18%
0.09%
8월 2025
0.09%
0.03%
0.15%
7월 2025
0.15%
0.27%
0.22%
6월 2025
0.22%
0.19%
0.16%
5월 2025
0.16%
0.23%
0.34%
4월 2025
0.34%
0.18%
0.24%
3월 2025
0.24%
0.46%
0.27%
2월 2025
0.27%
0.17%
0.28%
1월 2025
0.28%
0.41%
0.50%
12월 2024
0.50%
0.12%
0.04%
11월 2024
0.04%
0.15%
0.23%
10월 2024
0.23%
0.25%
0.21%
9월 2024
0.21%
0.16%
0.10%
8월 2024
0.10%
0.14%
0.18%
7월 2024
0.18%
0.16%
0.17%
6월 2024
0.17%
0.22%
0.15%
5월 2024
0.15%
0.25%
0.16%
4월 2024
0.16%
0.29%
0.33%
3월 2024
0.33%
0.25%
0.24%
2월 2024
0.24%
0.34%
0.25%
1월 2024
0.25%
0.40%
0.46%
12월 2023
0.46%
0.18%
0.20%
11월 2023
0.20%
0.37%
0.24%
10월 2023
0.24%
0.32%
0.27%
9월 2023
0.27%
0.24%
0.19%
8월 2023
0.19%
0.21%
0.24%
7월 2023
0.24%
0.17%
0.11%
6월 2023
0.11%
0.37%
0.18%
5월 2023
0.18%
0.40%
0.18%
4월 2023
0.18%
0.43%
0.30%
3월 2023
0.30%
0.45%
0.35%
2월 2023
0.35%
0.46%
0.44%
1월 2023
0.44%
0.45%
0.57%
12월 2022
0.57%
0.45%
0.34%
11월 2022
0.34%
0.44%
0.42%
10월 2022
0.42%
0.43%
0.44%
9월 2022
0.44%
0.42%
0.49%
8월 2022
0.49%
0.41%
0.34%
7월 2022
0.34%
0.41%
0.50%
6월 2022
0.50%
0.34%
0.31%
5월 2022
0.31%
0.34%
0.44%
4월 2022
0.44%
0.32%
0.35%
3월 2022
0.35%
0.67%
0.43%
2월 2022
0.43%
0.25%
0.34%
1월 2022
0.34%
0.38%
0.59%
12월 2021
0.59%
0.23%
0.15%
11월 2021
0.15%
0.23%
0.33%
1234
