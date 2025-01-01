MQL5 リファレンス標準ライブラリグラフィックオブジェクトオブジェクト制御CChartObjectSubChartPeriod CreateX_DistanceY_DistanceCornerX_SizeY_SizeSymbolPeriodScaleDateScalePriceScaleTimePriceSaveLoadType Period (Get Method) Gets the value of "Period" property. int Period() const 戻り値 Value of "Period" property of the object, assigned to the class instance. （割り当てられたオブジェクトが存在しない場合は 0 ） Period（Set メソッド） 「Period（期間）」プロパティの新しい値を設定します。 bool Period( int period // 新しい期間 ） パラメータ period [in] 「Period（期間）」プロパティの新しい値 戻り値 成功の場合は true、プロパティ値が変更できなかった場合は false Symbol Scale