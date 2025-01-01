ドキュメントセクション
Period (Get Method)

Gets the value of "Period" property.

int  Period() const

戻り値

Value of "Period" property of the object, assigned to the class instance. （割り当てられたオブジェクトが存在しない場合は 0 ）

Period（Set メソッド）

「Period（期間）」プロパティの新しい値を設定します。

bool  Period(
  int  period      // 新しい期間
  ）

パラメータ

period

[in]  「Period（期間）」プロパティの新しい値

戻り値

成功の場合は true、プロパティ値が変更できなかった場合は false