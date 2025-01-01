ドキュメントセクション
X_Distance（Get メソッド）

「X_Distance（ X の距離）」プロパティの値を取得します。

int  X_Distance() const

戻り値

クラスインスタンスに割り当てられたオブジェクトの「X_Distance（ X の距離）」プロパティの値（割り当てられたオブジェクトが存在しない場合は 0 ）

X_Distance（Set メソッド）

「X_Distance（ X の距離）」プロパティの新しい値を設定します。

bool  X_Distance(
  int  X      // 新しい値
  ）

パラメータ

X

[in]  「X_Distance（ X の距離）」プロパティの新しい値

戻り値

成功の場合は true、プロパティ値が変更できなかった場合は false