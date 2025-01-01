MQL5 リファレンス標準ライブラリグラフィックオブジェクトオブジェクト制御CChartObjectSubChartY_Distance CreateX_DistanceY_DistanceCornerX_SizeY_SizeSymbolPeriodScaleDateScalePriceScaleTimePriceSaveLoadType Y_Distance（Get メソッド） 「Y_Distance（ Y の距離）」プロパティの値を取得します。 int Y_Distance() const 戻り値 クラスインスタンスに割り当てられたオブジェクトの「Y_Distance（ Y の距離）」プロパティの値（割り当てられたオブジェクトが存在しない場合は 0 ） Y_Distance（Set メソッド） 「Y_Distance（ Y の距離）」プロパティの新しい値を設定します。 bool Y_Distance( int Y // 新しい値 ） パラメータ Y [in] 「Y_Distance（ Y の距離）」プロパティの新しい値 戻り値 成功の場合は true、プロパティ値が変更できなかった場合は false X_Distance Corner