Y_Distance（Get メソッド）

「Y_Distance（ Y の距離）」プロパティの値を取得します。

int Y_Distance() const

戻り値

クラスインスタンスに割り当てられたオブジェクトの「Y_Distance（ Y の距離）」プロパティの値（割り当てられたオブジェクトが存在しない場合は 0 ）

Y_Distance（Set メソッド）

「Y_Distance（ Y の距離）」プロパティの新しい値を設定します。

bool Y_Distance(

int Y

）

パラメータ

Y

[in] 「Y_Distance（ Y の距離）」プロパティの新しい値

戻り値

成功の場合は true、プロパティ値が変更できなかった場合は false