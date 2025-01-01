MQL5 リファレンス標準ライブラリグラフィックオブジェクトオブジェクト制御CChartObjectSubChartPriceScale CreateX_DistanceY_DistanceCornerX_SizeY_SizeSymbolPeriodScaleDateScalePriceScaleTimePriceSaveLoadType PriceScale（Get メソッド） 「PriceScale」プロパティの値を取得します。 bool PriceScale() const 戻り値 クラスインスタンスに割り当てられたオブジェクトの「PriceScale」プロパティの値（割り当てられたオブジェクトが存在しない場合は false ） PriceScale（Set メソッド） 「PriceScale」プロパティの新しい値を設定します。 bool PriceScale( bool scale // 新しい値 ） パラメータ scale [in] 「PriceScale」プロパティの新しい値 戻り値 成功の場合は true、プロパティ値が変更できなかった場合は false DateScale Time