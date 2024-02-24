L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2969

mytarmailS #:

parce que ce n'est pas sa raison d'être.

Pourquoi personne n'écrit-il de sites web en C++ ?

J'ai juste choisi ce qui était plus familier, plus similaire à mql, et ce qui était moins familier (pas familier) s'appelait jerky. Vous auriez dû apprendre...

Il n'est pas difficile d'apprendre quoi que ce soit. Mais le grain rationnel a suggéré qu'il n'y a pas de sens ou d'avantages pour leurs métiers.

J'ai commencé à écrire du code en Python tout de suite, sans presque l'étudier. Ensuite, j'ai eu besoin de quelques bibliothèques de base et c'est tout.

Il n'y a pas de tâches pour lesquelles R l'emporte. Les statistiques sont un mythe. Certaines personnes justifient leur choix de cette manière, comme Sanych.
 
Maxim Dmitrievsky #:
J'ai commencé à écrire du code en Python tout de suite, sans presque l'apprendre. J'avais besoin de quelques bibliothèques de base et c'est tout.

C'est très bien, il a été conçu comme ça....

Mais pourquoi ces attaques passives-agressives contre R ? C'est le meilleur langage pour ses tâches, c'est pour cela qu'il a été créé,

Python est un langage général qui a la prétention d'être facile à apprendre...


L'essentiel n'est pas là, mais de faire de belles affaires à l'aide d'algorithmes.


 
Tout le monde ne suit pas le développement de MQL5, mais il dispose de méthodes standard pour les matrices et les vecteurs.

Il s'agit des méthodes standard du langage, et non de bibliothèques tierces. Avec l'introduction des types matrices/vecteurs/complexes, le langage est devenu très puissant pour l'analyse statistique et les mathématiques lourdes.

Fonction

Action

Catégorie

Activation

Calcule les valeurs de la fonction d'activation et les écrit dans le vecteur/la matrice transmis(e).

Apprentissage automatique

ArgMax

Renvoie l'indice de la valeur maximale

Statistiques

ArgMin

Renvoie l'indice de la valeur minimale

Statistiques

ArgSort

Renvoie l'index trié

Manipulations

Assigner

Copie une matrice, un vecteur ou un tableau avec conversion automatique

Initialisation

Moyenne

Calcule une moyenne pondérée des valeurs d'une matrice ou d'un vecteur.

Statistiques

Cholesky

Calcule la décomposition de Cholesky

Transformations

Clip

Limite les éléments d'une matrice ou d'un vecteur à une plage spécifiée de valeurs acceptables.

Manipulations

Col

Renvoie un vecteur de colonne. Écrit le vecteur dans la colonne spécifiée

Manipulations

Cols

Renvoie le nombre de colonnes de la matrice

Caractéristiques

Comparer

Compare les éléments de deux matrices/vecteurs avec une précision spécifiée.

Manipulations

CompareByDigits

Compare les éléments de deux matrices/vecteurs en vue d'une concordance avec la précision des chiffres significatifs.

Manipulations

Cond

Calcule le nombre conditionnel d'une matrice

Caractéristiques

Convolve

Renvoie une convolution linéaire discrète de deux vecteurs

Dérivés

Copie

Renvoie une copie d'une matrice ou d'un vecteur donné.

Manipulations

CopyRates

Récupère la série historique de la structure MqlRates de la période symbolique spécifiée dans la quantité spécifiée dans une matrice ou un vecteur.

Initialisation

CopyTicks

Récupère les ticks de la structure MqlTick dans une matrice ou un vecteur

Initialisation

CopyTicksRange

Obtient une matrice ou un vecteur de ticks de la structure MqlTick dans la plage de dates spécifiée.

Initialisation

CorrCoef

Calcule le coefficient de corrélation de Pearson (coefficient de corrélation linéaire).

Dérivés

Correlate

Calcule la corrélation croisée de deux vecteurs

Dérivés

Cov

Calcule la matrice de covariance

Produits

CumProd

Renvoie le produit cumulatif des éléments de la matrice/du vecteur, y compris les éléments le long de l'axe donné.

Statistiques

CumSum

Renvoie la somme cumulée des éléments d'une matrice ou d'un vecteur, y compris les éléments situés le long de l'axe donné.

Statistiques

Dérivée

Calcule les valeurs de la dérivée de la fonction d'activation et les écrit dans le vecteur/matrice passé.

Apprentissage automatique

Déterminant

Calcule le déterminant d'une matrice carrée non dégénérée.

Caractéristiques

Diag

Extrait une diagonale ou construit une matrice diagonale

Manipulations

Point

Produit scalaire de deux vecteurs

Dérivés

Eig

Calcule les valeurs propres et les vecteurs propres droits d'une matrice carrée

Transformations

EigVals

Calcule les valeurs propres d'une matrice générale

Transformations

Eye

Retourne une matrice avec des uns sur la diagonale et des zéros ailleurs

Initialisation

Remplir

Remplit une matrice ou un vecteur existant avec une valeur donnée

Initialisation

Plat

Permet d'accéder à un élément de matrice en utilisant un seul index au lieu de deux.

Manipulations

Pleine

Crée et renvoie une nouvelle matrice remplie avec la valeur spécifiée.

Initialisation

GeMM

Multiplication générale de deux matrices (General Matrix Multiply)

Produits

Hsplit

Division horizontale d'une matrice en plusieurs sous-matrices. Identique à Split avec axe=0.

Manipulations

Identité

Crée une matrice unique de la taille spécifiée

Initialisation

Init

Initialise une matrice ou un vecteur

Initialisation

Inner

Produit intérieur de deux matrices

Dérivés

Inverse

Calcule l'inverse (multiplicatif) d'une matrice carrée non dégénérée en utilisant la méthode Jordaan-Gauss.

Solutions

Kron

Renvoie le produit de Kronecker de deux matrices, d'une matrice et d'un vecteur, d'un vecteur et d'une matrice, ou de deux vecteurs.

Produits

Perte

Calcule les valeurs de la fonction de perte et les écrit dans le vecteur/la matrice transmis(e).

Apprentissage automatique

LstSq

Renvoie la solution des moindres carrés d'équations algébriques linéaires (pour les matrices non carrées ou dégénérées).

Solutions

LU

Factorisation LU d'une matrice en tant que produit d'une matrice triangulaire inférieure et d'une matrice triangulaire supérieure

Transformations

LUP

Factorisation LUP avec permutation partielle, qui se réfère à la décomposition LU avec permutation des lignes uniquement : PA=LU

Transformations

MatMul

Produit matriciel de deux matrices

Dérivés

Max

Renvoie la valeur maximale d'une matrice ou d'un vecteur

Statistiques

Moyenne

Calcule la moyenne arithmétique des valeurs d'un élément

Statistiques

Médiane

Calcule la médiane des éléments de la matrice/du vecteur

Statistiques

Min

Renvoie la valeur minimale de la matrice/du vecteur

Statistiques

Norm

Renvoie la norme de la matrice ou du vecteur

Caractéristiques

Un

Crée et renvoie une nouvelle matrice remplie de uns

Initialisation

Extérieur

Calcule le produit extérieur de deux matrices ou de deux vecteurs

Produits

Percentile

Renvoie le centile spécifié des éléments de la matrice/du vecteur ou des éléments le long de l'axe spécifié.

Statistiques

PInv

Calcule une matrice pseudo-inverse en utilisant la méthode de Moore-Penrose.

Solutions

Puissance

Élève une matrice carrée au degré entier

Produits

Prod

Renvoie le produit des éléments d'une matrice ou d'un vecteur, qui peut également être effectué pour un axe donné.

Statistiques

Ptp

Renvoie la plage de valeurs de la matrice/du vecteur pour l'axe de la matrice donnée

Statistiques

QR

Calcule la factorisation QR d'une matrice

Transformations

Quantile

Renvoie le quantile spécifié des valeurs des éléments d'une matrice ou d'un vecteur ou des éléments le long de l'axe spécifié

Statistiques

Rang

Renvoie le rang de la matrice en utilisant la méthode gaussienne

Caractéristiques

Métrique de régression

Calcule la métrique de régression en tant qu'erreur d'écart par rapport à la ligne de régression tracée sur l'ensemble de données spécifié.

Statistiques

Reshape

Modifie la forme d'une matrice sans en modifier les données.

Manipulations

Redimensionner

Renvoie une nouvelle matrice dont la forme et la taille ont été modifiées

Manipulations

Ligne

Renvoie une ligne de vecteur. Écrit le vecteur dans la ligne spécifiée

Manipulations

Lignes

Renvoie le nombre de lignes de la matrice

Caractéristiques

Taille

Renvoie la taille du vecteur

Caractéristiques

SLogDet

Calcule le signe et le logarithme du déterminant de la matrice

Caractéristiques

Solve

Résout une équation matricielle linéaire ou un système d'équations algébriques linéaires.

Solutions

Trier

Trier par emplacement

Manipulations

Spectre

Calcule le spectre d'une matrice comme l'ensemble de ses valeurs propres à partir du produit AT*A.

Caractéristiques

Fractionnement

Divise une matrice en plusieurs sous-matrices

Manipulations

Std

Renvoie l'écart-type des valeurs des éléments de la matrice/du vecteur ou des éléments le long d'un axe donné.

Statistiques

Somme

Renvoie la somme des éléments de la matrice/du vecteur qui peut également être effectuée pour le(s) axe(s) donné(s).

Statistiques

SVD

Décomposition en valeurs singulières

Transformations

SwapCols

Échange les colonnes d'une matrice

Manipulations

ÉchangerLignes

Permuter les lignes d'une matrice

Manipulations

Trace

Renvoie la somme des diagonales de la matrice

Caractéristiques

Transposition

Transpose (échange des axes) et renvoie la matrice modifiée

Manipulations

Tri

Construit une matrice avec des uns sur la diagonale donnée et en dessous et des zéros ailleurs.

Initialisation

TriL

Renvoie une copie de la matrice avec des éléments mis à zéro sur la kème diagonale. Matrice triangulaire inférieure

Manipulations

TriU

Renvoie une copie de la matrice dont les éléments ont été mis à zéro sous la k-ième diagonale. Matrice triangulaire supérieure

Manipulations

Var

Calcule la variance des valeurs des éléments de la matrice/du vecteur.

Statistiques

Vsplit

Division verticale d'une matrice en plusieurs sous-matrices. Identique à Split avec axe=1

Manipulations

Zéros

Crée et renvoie une nouvelle matrice remplie de zéros.

Initialisation
mytarmailS #:

Je n'ai pas besoin de vos transactions, j'ai besoin de backtests !
Le trading n'est pas une question de science, c'est plutôt une question de situation. Les transactions d'aujourd'hui sont +, celles de demain sont -.
Il y a eu un arbitrage normal lorsque vous pouviez acheter des fleurs pour les femmes et des voitures pour vous-même, puis, d'une manière ou d'une autre, cela s'est dégonflé. Et quelles que soient les statistiques utilisées, Mikola ne fera pas de fleur de pierre.

Un autre problème avec les neurones est le choix des modèles. L'un d'entre eux fonctionne depuis un an, les autres ont été rejetés. Puis un Égyptien vous crie que vous l'avez trompé. Qu'allez-vous faire ? C'est la nature des choses. Et les statistiques passent à nouveau, d'une manière ou d'une autre. Le choix était donc évident - pour un maximum de simplicité et de commodité.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Je n'ai pas besoin de vos affaires, j'ai besoin de vos backtests !
Le trading n'est pas une question de science, c'est plutôt une question de situation. Les transactions d'aujourd'hui sont en hausse, celles de demain sont en baisse.
Avec tout mon savoir, je ne sais pas comment l'algorithmer, j'ai juste une compréhension de la situation et c'est tout...
Le MO est comme un indicateur, et 99% du robot intellectuel derrière moi...

1) Soit c'est comme ça et ça marche.

2) soit tout est automatique et ça ne marche jamais.


pour l'instant je m'assois sur le 1) mais je rêve du 2)

mytarmailS #:
Malgré toutes mes connaissances, je ne sais pas comment l'algorithmer, j'ai juste une compréhension de la situation et c'est tout....
IO est comme un indicateur, et 99% du robot intelligent est derrière moi...

1) Soit c'est ça, et ça marche.

2 ) Soit c'est tout automatique et ça ne marche jamais.


Je suis assis sur 1) mais je rêve de 2).

Si tu trouves comment mieux valider ton artisanat FF, ce sera automatique. C'est une bonne idée.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Si vous trouvez le moyen de mieux valider votre métier de FF, ce sera automatique. C'est une bonne idée.

Il suffit de le valider comme un algorithme normal.

Je n'en parle pas comme d'une découverte, je l'ai inventée il y a plus d'un an...

L'homme m'a demandé comment entraîner l'AMO à des fins lucratives, je lui ai juste montré comment faire...

mytarmailS #:

il suffit de le valider comme un algorithme normal.

Je n'en parle pas comme d'une découverte, j'ai inventé cette chose il y a plus d'un an....

L'homme m'a demandé comment entraîner l'AMO à des fins lucratives, je viens de lui montrer comment faire.

Cela ne fonctionnera pas comme une méthode classique. Il faut un réglage automatique délicat pour les données inconnues, le filtrage des signaux de bruit, etc. pour faire à peu près la même chose qu'un humain.
1...296229632964296529662967296829692970297129722973297429752976...3399
