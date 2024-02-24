L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2969
parce que ce n'est pas sa raison d'être.
Pourquoi personne n'écrit-il de sites web en C++ ?
J'ai juste choisi ce qui était plus familier, plus similaire à mql, et ce qui était moins familier (pas familier) s'appelait jerky. Vous auriez dû apprendre...
C'est très bien, il a été conçu comme ça....
Mais pourquoi ces attaques passives-agressives contre R ? C'est le meilleur langage pour ses tâches, c'est pour cela qu'il a été créé,
Python est un langage général qui a la prétention d'être facile à apprendre...
L'essentiel n'est pas là, mais de faire de belles affaires à l'aide d'algorithmes.
Chaque langage a sa propre tâche, c'est pourquoi il y en a tant.
J'ai simplement choisi ce qui m'était le plus familier, le plus similaire à mql, et ce qui m'était le moins familier (pas familier) s'appelait jerky. Et vous auriez dû étudier...
Le backend C++ est très demandé et c'est presque le travail le plus cher.
vous n'en êtes probablement pas pleinement conscient... lebackend C++ est très demandé et c'est presque le travail le plus cher.
tu n'as probablement pas encore réalisé qu'un site web n'est pas seulement un backend ;)
Tout le monde ne suit pas le développement de MQL5, mais il dispose de méthodes standard pour les matrices et les vecteurs.
Il s'agit des méthodes standard du langage, et non de bibliothèques tierces. Avec l'introduction des types matrices/vecteurs/complexes, le langage est devenu très puissant pour l'analyse statistique et les mathématiques lourdes.
Fonction
Action
Catégorie
Activation
Calcule les valeurs de la fonction d'activation et les écrit dans le vecteur/la matrice transmis(e).
Apprentissage automatique
ArgMax
Renvoie l'indice de la valeur maximale
Statistiques
ArgMin
Renvoie l'indice de la valeur minimale
Statistiques
ArgSort
Renvoie l'index trié
Manipulations
Assigner
Copie une matrice, un vecteur ou un tableau avec conversion automatique
Initialisation
Moyenne
Calcule une moyenne pondérée des valeurs d'une matrice ou d'un vecteur.
Statistiques
Cholesky
Calcule la décomposition de Cholesky
Transformations
Clip
Limite les éléments d'une matrice ou d'un vecteur à une plage spécifiée de valeurs acceptables.
Manipulations
Col
Renvoie un vecteur de colonne. Écrit le vecteur dans la colonne spécifiée
Manipulations
Cols
Renvoie le nombre de colonnes de la matrice
Caractéristiques
Comparer
Compare les éléments de deux matrices/vecteurs avec une précision spécifiée.
Manipulations
CompareByDigits
Compare les éléments de deux matrices/vecteurs en vue d'une concordance avec la précision des chiffres significatifs.
Manipulations
Cond
Calcule le nombre conditionnel d'une matrice
Caractéristiques
Convolve
Renvoie une convolution linéaire discrète de deux vecteurs
Dérivés
Copie
Renvoie une copie d'une matrice ou d'un vecteur donné.
Manipulations
CopyRates
Récupère la série historique de la structure MqlRates de la période symbolique spécifiée dans la quantité spécifiée dans une matrice ou un vecteur.
Initialisation
CopyTicks
Récupère les ticks de la structure MqlTick dans une matrice ou un vecteur
Initialisation
CopyTicksRange
Obtient une matrice ou un vecteur de ticks de la structure MqlTick dans la plage de dates spécifiée.
Initialisation
CorrCoef
Calcule le coefficient de corrélation de Pearson (coefficient de corrélation linéaire).
Dérivés
Correlate
Calcule la corrélation croisée de deux vecteurs
Dérivés
Cov
Calcule la matrice de covariance
Produits
CumProd
Renvoie le produit cumulatif des éléments de la matrice/du vecteur, y compris les éléments le long de l'axe donné.
Statistiques
CumSum
Renvoie la somme cumulée des éléments d'une matrice ou d'un vecteur, y compris les éléments situés le long de l'axe donné.
Statistiques
Dérivée
Calcule les valeurs de la dérivée de la fonction d'activation et les écrit dans le vecteur/matrice passé.
Apprentissage automatique
Déterminant
Calcule le déterminant d'une matrice carrée non dégénérée.
Caractéristiques
Diag
Extrait une diagonale ou construit une matrice diagonale
Manipulations
Point
Produit scalaire de deux vecteurs
Dérivés
Eig
Calcule les valeurs propres et les vecteurs propres droits d'une matrice carrée
Transformations
EigVals
Calcule les valeurs propres d'une matrice générale
Transformations
Eye
Retourne une matrice avec des uns sur la diagonale et des zéros ailleurs
Initialisation
Remplir
Remplit une matrice ou un vecteur existant avec une valeur donnée
Initialisation
Plat
Permet d'accéder à un élément de matrice en utilisant un seul index au lieu de deux.
Manipulations
Pleine
Crée et renvoie une nouvelle matrice remplie avec la valeur spécifiée.
Initialisation
GeMM
Multiplication générale de deux matrices (General Matrix Multiply)
Produits
Hsplit
Division horizontale d'une matrice en plusieurs sous-matrices. Identique à Split avec axe=0.
Manipulations
Identité
Crée une matrice unique de la taille spécifiée
Initialisation
Init
Initialise une matrice ou un vecteur
Initialisation
Inner
Produit intérieur de deux matrices
Dérivés
Inverse
Calcule l'inverse (multiplicatif) d'une matrice carrée non dégénérée en utilisant la méthode Jordaan-Gauss.
Solutions
Kron
Renvoie le produit de Kronecker de deux matrices, d'une matrice et d'un vecteur, d'un vecteur et d'une matrice, ou de deux vecteurs.
Produits
Perte
Calcule les valeurs de la fonction de perte et les écrit dans le vecteur/la matrice transmis(e).
Apprentissage automatique
LstSq
Renvoie la solution des moindres carrés d'équations algébriques linéaires (pour les matrices non carrées ou dégénérées).
Solutions
LU
Factorisation LU d'une matrice en tant que produit d'une matrice triangulaire inférieure et d'une matrice triangulaire supérieure
Transformations
LUP
Factorisation LUP avec permutation partielle, qui se réfère à la décomposition LU avec permutation des lignes uniquement : PA=LU
Transformations
MatMul
Produit matriciel de deux matrices
Dérivés
Max
Renvoie la valeur maximale d'une matrice ou d'un vecteur
Statistiques
Moyenne
Calcule la moyenne arithmétique des valeurs d'un élément
Statistiques
Médiane
Calcule la médiane des éléments de la matrice/du vecteur
Statistiques
Min
Renvoie la valeur minimale de la matrice/du vecteur
Statistiques
Norm
Renvoie la norme de la matrice ou du vecteur
Caractéristiques
Un
Crée et renvoie une nouvelle matrice remplie de uns
Initialisation
Extérieur
Calcule le produit extérieur de deux matrices ou de deux vecteurs
Produits
Percentile
Renvoie le centile spécifié des éléments de la matrice/du vecteur ou des éléments le long de l'axe spécifié.
Statistiques
PInv
Calcule une matrice pseudo-inverse en utilisant la méthode de Moore-Penrose.
Solutions
Puissance
Élève une matrice carrée au degré entier
Produits
Prod
Renvoie le produit des éléments d'une matrice ou d'un vecteur, qui peut également être effectué pour un axe donné.
Statistiques
Ptp
Renvoie la plage de valeurs de la matrice/du vecteur pour l'axe de la matrice donnée
Statistiques
QR
Calcule la factorisation QR d'une matrice
Transformations
Quantile
Renvoie le quantile spécifié des valeurs des éléments d'une matrice ou d'un vecteur ou des éléments le long de l'axe spécifié
Statistiques
Rang
Renvoie le rang de la matrice en utilisant la méthode gaussienne
Caractéristiques
Métrique de régression
Calcule la métrique de régression en tant qu'erreur d'écart par rapport à la ligne de régression tracée sur l'ensemble de données spécifié.
Statistiques
Reshape
Modifie la forme d'une matrice sans en modifier les données.
Manipulations
Redimensionner
Renvoie une nouvelle matrice dont la forme et la taille ont été modifiées
Manipulations
Ligne
Renvoie une ligne de vecteur. Écrit le vecteur dans la ligne spécifiée
Manipulations
Lignes
Renvoie le nombre de lignes de la matrice
Caractéristiques
Taille
Renvoie la taille du vecteur
Caractéristiques
SLogDet
Calcule le signe et le logarithme du déterminant de la matrice
Caractéristiques
Solve
Résout une équation matricielle linéaire ou un système d'équations algébriques linéaires.
Solutions
Trier
Trier par emplacement
Manipulations
Spectre
Calcule le spectre d'une matrice comme l'ensemble de ses valeurs propres à partir du produit AT*A.
Caractéristiques
Fractionnement
Divise une matrice en plusieurs sous-matrices
Manipulations
Std
Renvoie l'écart-type des valeurs des éléments de la matrice/du vecteur ou des éléments le long d'un axe donné.
Statistiques
Somme
Renvoie la somme des éléments de la matrice/du vecteur qui peut également être effectuée pour le(s) axe(s) donné(s).
Statistiques
SVD
Décomposition en valeurs singulières
Transformations
SwapCols
Échange les colonnes d'une matrice
Manipulations
ÉchangerLignes
Permuter les lignes d'une matrice
Manipulations
Trace
Renvoie la somme des diagonales de la matrice
Caractéristiques
Transposition
Transpose (échange des axes) et renvoie la matrice modifiée
Manipulations
Tri
Construit une matrice avec des uns sur la diagonale donnée et en dessous et des zéros ailleurs.
Initialisation
TriL
Renvoie une copie de la matrice avec des éléments mis à zéro sur la kème diagonale. Matrice triangulaire inférieure
Manipulations
TriU
Renvoie une copie de la matrice dont les éléments ont été mis à zéro sous la k-ième diagonale. Matrice triangulaire supérieure
Manipulations
Var
Calcule la variance des valeurs des éléments de la matrice/du vecteur.
Statistiques
Vsplit
Division verticale d'une matrice en plusieurs sous-matrices. Identique à Split avec axe=1
Manipulations
Zéros
Crée et renvoie une nouvelle matrice remplie de zéros.
Initialisation
Je n'ai pas besoin de vos affaires, j'ai besoin de vos backtests !
1) Soit c'est comme ça et ça marche.
2) soit tout est automatique et ça ne marche jamais.
pour l'instant je m'assois sur le 1) mais je rêve du 2)
Si vous trouvez le moyen de mieux valider votre métier de FF, ce sera automatique. C'est une bonne idée.
Il suffit de le valider comme un algorithme normal.
Je n'en parle pas comme d'une découverte, je l'ai inventée il y a plus d'un an...
L'homme m'a demandé comment entraîner l'AMO à des fins lucratives, je lui ai juste montré comment faire...
L'homme m'a demandé comment entraîner l'AMO à des fins lucratives, je viens de lui montrer comment faire.