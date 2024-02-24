L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2971

oops...j'ai répondu et d'autres ne l'ont pas fait...soit elle s'est supprimée elle-même, soit les modérateurs l'ont fait.

 
Pas de robe).
 
mytarmailS #:
Pas de robe).

midijorney vous contredit à nouveau. Il prend des échantillons de bases de données réelles (des statistiques, du passé) et entraîne des réseaux sur ces échantillons. Le résultat est tout à fait magnifique.

Pour que les NN fonctionnent, il faut deux choses : 1) un passé fiable, 2) un ensemble d'échantillons (soit les meilleurs, soit les pires, soit tous, mais avec des scores).

Ici, nous entrons immédiatement dans la contradiction sur le fait que "le prix inclut tout"... et ce n'est pas le cas :-) au point (2), nous avons utilisé des informations qui ne sont pas disponibles au point (1).

 
Maxim Kuznetsov #:

encore une fois, midijorney vous contredit. Il y a des échantillons pris dans des bases réelles (dans les statistiques, dans le passé), les réseaux sont entraînés dessus

Eh bien, le graal a été appris, qu'est-ce qui vous empêche de pelleter de l'argent ?)
 
Alors, le graal est connu, qu'est-ce qui vous empêche d'engranger de l'argent ?)

Et si vous utilisiez votre cerveau ? :-))

Tiens, c'est marrant, 20 pages sur "comment utiliser le BLEEP".

 
peut-être utiliser votre cerveau ? :-)

C'est drôle, 20 pages de "comment utiliser le BLEEP".

Utilisez-le.
 
Eh bien, le graal a été appris, qu'est-ce qui vous empêche de pelleter de l'argent ?)

Ce qui nous empêche de verser de l'argent dans ce contexte, c'est.. :

1) le manque d'échantillons réels. (échantillons, statistiques) dans l'espace prévisible disponible. Avez-vous des amis à Washington qui vous fourniront un état "impersonnel" du client pour 3-5-10 ans ? (10 est fantastique, au moins 3).

2) déjà mentionné, les statistiques réelles à long terme utilisent des informations qui ne sont pas disponibles pour être répétées.

 
Malgré toutes mes connaissances, je ne sais pas comment l'algorithmer, j'ai juste une compréhension de la situation et c'est tout....
IO est comme un indicateur, et 99% du robot intelligent est derrière moi...

1) Soit c'est ça, et ça marche.

2 ) Soit c'est tout automatique et ça ne marche jamais.


Je suis toujours sur le point 1) mais je rêve du point 2).

pas en termes d'attaques R, mais juste que les entrées ressemblent à des extraterrestres.

dans lequel il n'y a presque rien de marché (mais qu'est-ce que le marché ?) - juste de l'arithmétique.

Votre ML est entré par un achat/vente excessif à un moment strictement signifié. Unité de lieu+temps (sur laquelle la branche est vissée).

 
Maxim Dmitrievsky #:


C'est pourquoi je l'ai choisi dès le début et je n'ai pas manqué de le faire. Bien que je ne sois pas un programmeur et que je sois encore dans l'essence.

Et qui suis-je alors))))

 
Maxim Dmitrievsky #:
Situation inverse. Personne n'utilise R à l'exception des grandes entreprises de mise en œuvre. Et les gens ne sont pas les derniers dans l'informatique. Bien que python ne soit pas très demandé là-bas, c'est plutôt scala qui l'est.

Quelle ignorance ? J'ai initialement téléchargé R et python. J'ai farfouillé dans les deux et j'ai tout compris d'un coup, sans que personne ne m'y incite. Au contraire, un avis impartial. R-studio en général a laissé un résidu désagréable.

J'ai utilisé becky mailer jusqu'à la dernière fois, et peu de gens le connaissaient, emeditor au lieu de notepad n'est pas non plus le choix le plus fréquent, mais ce sont des outils, et la langue est un outil, quelle est la différence, avec quoi faire de l'artisanat ? Les coupes sont l'essentiel)))) On dirait que ma pelle est jaune et qu'elle est meilleure que la verte))))))

Même si ce n'est pas tout à fait exact, la taille et la configuration des pelles sont différentes)))))

