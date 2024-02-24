L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2971
oops...j'ai répondu et d'autres ne l'ont pas fait...soit elle s'est supprimée elle-même, soit les modérateurs l'ont fait.
Dans les établissements, l'apprentissage n'est pas une option....
midijorney vous contredit à nouveau. Il prend des échantillons de bases de données réelles (des statistiques, du passé) et entraîne des réseaux sur ces échantillons. Le résultat est tout à fait magnifique.
Pour que les NN fonctionnent, il faut deux choses : 1) un passé fiable, 2) un ensemble d'échantillons (soit les meilleurs, soit les pires, soit tous, mais avec des scores).
Ici, nous entrons immédiatement dans la contradiction sur le fait que "le prix inclut tout"... et ce n'est pas le cas :-) au point (2), nous avons utilisé des informations qui ne sont pas disponibles au point (1).
Et si vous utilisiez votre cerveau ? :-))
Ce qui nous empêche de verser de l'argent dans ce contexte, c'est.. :
1) le manque d'échantillons réels. (échantillons, statistiques) dans l'espace prévisible disponible. Avez-vous des amis à Washington qui vous fourniront un état "impersonnel" du client pour 3-5-10 ans ? (10 est fantastique, au moins 3).
2) déjà mentionné, les statistiques réelles à long terme utilisent des informations qui ne sont pas disponibles pour être répétées.
1) Soit c'est ça, et ça marche.
2 ) Soit c'est tout automatique et ça ne marche jamais.
Je suis toujours sur le point 1) mais je rêve du point 2).
pas en termes d'attaques R, mais juste que les entrées ressemblent à des extraterrestres.
dans lequel il n'y a presque rien de marché (mais qu'est-ce que le marché ?) - juste de l'arithmétique.
Votre ML est entré par un achat/vente excessif à un moment strictement signifié. Unité de lieu+temps (sur laquelle la branche est vissée).
Et qui suis-je alors))))
Situation inverse. Personne n'utilise R à l'exception des grandes entreprises de mise en œuvre. Et les gens ne sont pas les derniers dans l'informatique. Bien que python ne soit pas très demandé là-bas, c'est plutôt scala qui l'est.
J'ai utilisé becky mailer jusqu'à la dernière fois, et peu de gens le connaissaient, emeditor au lieu de notepad n'est pas non plus le choix le plus fréquent, mais ce sont des outils, et la langue est un outil, quelle est la différence, avec quoi faire de l'artisanat ? Les coupes sont l'essentiel)))) On dirait que ma pelle est jaune et qu'elle est meilleure que la verte))))))
Même si ce n'est pas tout à fait exact, la taille et la configuration des pelles sont différentes)))))