struct MqlTradeCheckResult

{

uint retcode; // Code de retour

double balance; // Solde après l'exécution de la transaction

double equity; // Fonds après l'exécution de la transaction

double profit; // Profit flottant

double margin; // Exigences de marge

double margin_free; // Marge libre

double margin_level; // Niveau de marge

string comment; // Commentaire sur le code de retour (description de l'erreur)

};