La Structure des Résultats de la Vérification d'une Demande de Trade (MqlTradeCheckResult)

Avant d'envoyer une demande pour une opération de trading à un serveur de trades, il est recommandé de la vérifier. La vérification est effectuée avec la fonction OrderCheck(), à laquelle la demande vérifiée et une variable de type MqlTradeCheckResult est passée. Le résultat sera écrit dans cette variable.

struct MqlTradeCheckResult
  {
   uint         retcode;             // Code de retour
   double       balance;             // Solde après l'exécution de la transaction
   double       equity;              // Fonds après l'exécution de la transaction
   double       profit;              // Profit flottant
   double       margin;              // Exigences de marge
   double       margin_free;         // Marge libre
   double       margin_level;        // Niveau de marge
   string       comment;             // Commentaire sur le code de retour (description de l'erreur)
  };

Description des Champs

Champ

Description

retcode

Code de retour

balance

Valeur de la balance après l'éxécution du trade

equity

Valeur des fonds qui sera le résultat de l'exécution de l'opération de trading

profit

Valeur du profit flottant après l'éxécution du trade

margin

Marge requise pour le trade

margin_free

Marge libre après l'éxécution du trade

margin_level

Niveau de marge fixé après l'éxécution du trade

comment

Commentaire du code de retour, description de l'erreur

