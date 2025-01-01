- Structure du Type Date
La Structure des Résultats de la Vérification d'une Demande de Trade (MqlTradeCheckResult)
Avant d'envoyer une demande pour une opération de trading à un serveur de trades, il est recommandé de la vérifier. La vérification est effectuée avec la fonction OrderCheck(), à laquelle la demande vérifiée et une variable de type MqlTradeCheckResult est passée. Le résultat sera écrit dans cette variable.
|
struct MqlTradeCheckResult
Description des Champs
|
Champ
|
Description
|
retcode
|
balance
|
Valeur de la balance après l'éxécution du trade
|
equity
|
Valeur des fonds qui sera le résultat de l'exécution de l'opération de trading
|
profit
|
Valeur du profit flottant après l'éxécution du trade
|
margin
|
Marge requise pour le trade
|
margin_free
|
Marge libre après l'éxécution du trade
|
margin_level
|
Niveau de marge fixé après l'éxécution du trade
|
comment
|
Commentaire du code de retour, description de l'erreur
