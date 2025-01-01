DocumentationSections
Retourne le type de l'ordre (sous forme d'une chaîne de caractères), utilisé dans la dernière requête.

string  RequestTypeDescription() const 

Valeur de retour

Le type de l'ordre (sous forme d'une chaîne de caractères) utilisé dans la dernière requête.