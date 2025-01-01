OrderDelete

Supprime un ordre en attente.

bool OrderDelete(

ulong ticket

)

Paramètres

ticket

[in] Ticket de l'ordre.

Valeur de retour

vrai si la vérification des structures de base est correcte, faux sinon.

Note

La réussite de la méthode OrderDelete(...) ne signifie pas forcément une exécution avec succès de l'opération de trading. Il est nécessaire de vérifier le résultat de la requête de trading (le code de retour du serveur de trading) en utilisant ResultRetcode().