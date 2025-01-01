- LogLevel
- SetExpertMagicNumber
- SetDeviationInPoints
- SetTypeFilling
- SetTypeFillingBySymbol
- SetAsyncMode
- SetMarginMode
- OrderOpen
- OrderModify
- OrderDelete
- PositionOpen
- PositionModify
- PositionClose
- PositionClosePartial
- PositionCloseBy
- Buy
- Sell
- BuyLimit
- BuyStop
- SellLimit
- SellStop
- Request
- RequestAction
- RequestActionDescription
- RequestMagic
- RequestOrder
- RequestSymbol
- RequestVolume
- RequestPrice
- RequestStopLimit
- RequestSL
- RequestTP
- RequestDeviation
- RequestType
- RequestTypeDescription
- RequestTypeFilling
- RequestTypeFillingDescription
- RequestTypeTime
- RequestTypeTimeDescription
- RequestExpiration
- RequestComment
- RequestPosition
- RequestPositionBy
- Result
- ResultRetcode
- ResultRetcodeDescription
- ResultDeal
- ResultOrder
- ResultVolume
- ResultPrice
- ResultBid
- ResultAsk
- ResultComment
- CheckResult
- CheckResultRetcode
- CheckResultRetcodeDescription
- CheckResultBalance
- CheckResultEquity
- CheckResultProfit
- CheckResultMargin
- CheckResultMarginFree
- CheckResultMarginLevel
- CheckResultComment
- PrintRequest
- PrintResult
- FormatRequest
- FormatRequestResult
BuyStop
Place un ordre en attente de type Buy Stop (achat au prix, plus haut que le prix actuel du marché) avec les paramètres spécifiés.
|
bool BuyStop(
Paramètres
volume
[in] Volume de l'ordre.
price
[in] Prix de l'ordre.
symbol=NULL
[in] Symbole de l'ordre. Si le symbole n'est pas spécifié, le symbole courant est utilisé.
sl=0.0
[in] Prix du Stop Loss
tp=0.0
[in] Prix du Take Profit
type_time=ORDER_TIME_GTC
[in] Durée de vie de l'ordre (valeur de l'énumération ENUM_ORDER_TYPE_TIME).
expiration=0
[in] Heure d'expiration de l'ordre (utilisé uniquement si type_time=ORDER_TIME_SPECIFIED).
comment=""
[in] Commentaire de l'ordre.
Valeur de retour
vrai si la vérification des structures est correcte, faux sinon.
Note
La réussite de la méthode BuyStop(...) ne signifie pas forcément une exécution avec succès de l'opération de trading. Il est nécessaire de vérifier le résultat de la requête de trading (le code de retour du serveur de trading) en utilisant ResultRetcode() et la valeur, retournée par ResultOrder().