DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardClasses pour le TradingCTradeRequestActionDescription 

RequestActionDescription

Retourne le type d'une opération de trading sous forme d'une chaîne de caractères.

string  RequestActionDescription() const 

Valeur de retour

Type de l'opération de trading (sous forme d'une chaîne de caractères), utilisé dans la dernière requête.