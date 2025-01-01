DocumentationSections
SetMarginMode

Définit le mode de calcul de la marge selon les paramètres actuels du compte.

void  SetMarginMode()

Valeur de Retour

Aucune.

Note

Le mode de calcul de la marge est spécifié dans ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE.

 