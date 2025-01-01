CheckResultMarginLevel

Retourne la valeur du champ margin_level du type MqlTradeCheckResult, remplit lors de la vérification de l'exactitude de la requête.

double CheckResultMarginLevel() const

Valeur de retour

La valeur du champ margin_level (le niveau de marge qui résultera de l'exécution de l'opération de trading) du type MqlTradeCheckResult, remplit lors de la vérification de l'exactitude de la requête.