RequestType

Retourne le type de l'ordre, utilisé dans la dernière requête.

ENUM_ORDER_TYPE  RequestType() const 

Valeur de retour

Le type de l'ordre utilisé dans la dernière requête (valeur de l'énumération ENUM_ORDER_TYPE).