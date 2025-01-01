DocumentationSections
CheckResult

Retourne une copie de la structure des résultats de la dernière requête.

void  CheckResult(
   MqlTradeCheckResult&  check_result      // référence
   ) const 

Paramètres

check_result

[out]   Référence à la structure destination de type MqlTradeCheckResult.

Valeur de retour

Aucune.