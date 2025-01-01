DocumentationSections
Retourne le type de remplissage de l'ordre, utilisé dans la dernière requête.

ENUM_ORDER_TYPE_FILLING  RequestTypeFilling() const 

Valeur de retour

Le type de remplissage de l'ordre (valeur de l'énumération ENUM_ORDER_TYPE_FILLING), utilisé dans la dernière requête.