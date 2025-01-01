DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardClasses pour le TradingCTradeSetTypeFilling 

SetTypeFilling

Définit le type de remplissage de l'ordre.

void  SetTypeFilling(
   ENUM_ORDER_TYPE_FILLING  filling      // type de remplissage de l'ordre
   )

Paramètres

filling

[in]  Type de remplissage de l'ordre (valeur de l'énumération ENUM_ORDER_TYPE_FILLING).

Valeur de retour

Aucune.