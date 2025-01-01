DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardClasses pour le TradingCTradeCheckResultProfit 

CheckResultProfit

Retourne la valeur du champ profit du type MqlTradeCheckResult, remplit lors de la vérification de l'exactitude de la requête.

double  CheckResultProfit() const 

Valeur de retour

La valeur du champ profit (la valeur du profit qui résultera de l'exécution de l'opération de trading) du type MqlTradeCheckResult, remplit lors de la vérification de l'exactitude de la requête.