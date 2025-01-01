DocumentationSections
RequestStopLimit

Retourne le prix d'un ordre en attente de type Stop Limit, utilisé dans la dernière requête.

double  RequestStoplimit() const 

Valeur de retour

Le prix de l'ordre en attente de type Stop Limit, utilisé dans la dernière requête.