CheckResultMarginFree

Retourne la valeur du champ margin_free du type MqlTradeCheckResult, remplit lors de la vérification de l'exactitude de la requête.

double CheckResultMarginFree() const

Valeur de retour

La valeur du champ margin_free (la marge libre qui résultera de l'exécution de l'opération de trading) du type MqlTradeCheckResult, remplit lors de la vérification de l'exactitude de la requête.