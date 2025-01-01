SetAsyncMode

Définit le mode asynchrone pour les opérations de trading.

void SetAsyncMode(

bool mode

)

Paramètres

mode

[in] Flag du mode asynchrone.

Valeur de retour

Aucune.

Note

Ce mode est utilisé pour les opérations de trading en mode asynchrone (sans attendre la réponse du serveur de trading à la requête envoyée) - voir OrderSendAsync.