Référence MQL5Bibliothèque StandardClasses pour le TradingCTradeSetAsyncMode 

SetAsyncMode

Définit le mode asynchrone pour les opérations de trading.

void  SetAsyncMode(
   bool  mode      // flag du mode asynchrone
   )

Paramètres

mode

[in]  Flag du mode asynchrone.

Valeur de retour

Aucune.

Note

Ce mode est utilisé pour les opérations de trading en mode asynchrone (sans attendre la réponse du serveur de trading à la requête envoyée) - voir OrderSendAsync.