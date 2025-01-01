DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardClasses pour le TradingCTradeRequestTypeFillingDescription 

RequestTypeFillingDescription

Retourne le type de remplissage de l'ordre (sous forme d'une chaîne de caractères), utilisé dans la dernière requête.

string  RequestTypeFillingDescription() const 

Valeur de retour

Le type de remplissage (sous forme d'une chaîne de caractères) de l'ordre, utilisé dans la dernière requête.