FormatRequest

Prépare la chaîne de caractères formatée avec les paramètres de la dernière requête.

string FormatRequest(

string& str,

const MqlTradeRequest& request

) const

Paramètres

str

[in] Chaîne de caractères destination, passée par référence.

request

[in] Une structure de type MqlTradeRequest avec les paramètres de la dernière requête.

Valeur de retour

Aucune.