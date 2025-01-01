DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardClasses pour le TradingCTradeFormatRequest 

FormatRequest

Prépare la chaîne de caractères formatée avec les paramètres de la dernière requête.

string  FormatRequest(
   string&                 str,         // chaîne de caractères destination
   const MqlTradeRequest&  request      // requête
   ) const

Paramètres

str

[in]  Chaîne de caractères destination, passée par référence.

request

[in]  Une structure de type MqlTradeRequest avec les paramètres de la dernière requête.

Valeur de retour

Aucune.