Référence MQL5 Bibliothèque Standard Classes pour le Trading CTrade CheckResultRetcode 

CheckResultRetcode

Retourne la valeur du champ retcode du type MqlTradeCheckResult, remplit lors de la vérification de l'exactitude de la requête.

uint  CheckResultRetcode() const 

Valeur de retour

La valeur du champ retcode (code d'erreur) du type MqlTradeCheckResult, remplit lors de la vérification de l'exactitude de la requête.