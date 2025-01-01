CheckResultRetcode

Retourne la valeur du champ retcode du type MqlTradeCheckResult, remplit lors de la vérification de l'exactitude de la requête.

uint CheckResultRetcode() const

Valeur de retour

La valeur du champ retcode (code d'erreur) du type MqlTradeCheckResult, remplit lors de la vérification de l'exactitude de la requête.