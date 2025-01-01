PositionClosePartial

Ferme partiellement une position sur le symbole spécifié dans le cas d'un compte avec "hedging".

bool PositionClosePartial(

const string symbol,

const double volume,

ulong deviation=ULONG_MAX

)

Ferme partiellement une position ayant le ticket spécifié dans le cas d'un compte avec "hedging".

bool PositionClosePartial(

const ulong ticket,

const double volume,

ulong deviation=ULONG_MAX

)

Paramètres

symbol

[in] Nom de l'instrument de trading sur lequel une position est fermée partiellement. Si un symbole (et non pas un ticket) est spécifié pour la fermeture partielle d'une position, la première position détectée ayant le MagicNumber spécifié (Identifiant de l'Expert Advisor) sur le symbole est sélectionnée. Il est donc parfois mieux d'utiliser PositionClosePartial() en spécifiant le ticket de la position.

volume

[in] Volume de la position devant être fermé. Si la valeur est supérieure au volume d'une position partiellement fermée, elle est fermée intégralement. Aucune position dans la direction opposée n'est ouverte.

ticket

[in] Ticket de la position fermée.

deviation=ULONG_MAX

[in] La déviation maximum du prix actuel (en points).

Valeur de Retour

true si les vérifications de base des structures sont passées, false sinon.

Note

Une exécution réussie de la méthode PositionClosePartial(...) ne signifie pas toujours une exécution réussie d'une opération de trading. Vous devriez appeler la méthode ResultRetcode() pour vérifier le résultat d'une demande de trade (code de retour du serveur de trades).

Dans le système "netting" (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING et ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE), pour chaque symbole, à n'importe quel moment, seule une position peut être ouverte, qui est le résultat d'une ou plusieurs transactions. Ne confondez pas les ordres en attente actuels avec les positions qui sont également affichées dans l'onglet "Trade" du panneau "Boîte à Outils" du terminal client.

Dans le cas de représentation de la position (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING), plusieurs positions peuvent être ouvertes simultanément sur chaque symbole. Dans ce cas, PositionClose ferme la position ayant le dernier ticket.