DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardClasses pour le TradingCTradeSetExpertMagicNumber 

SetExpertMagicNumber

Définit l'identifiant de l'expert.

void  SetExpertMagicNumber(
   ulong  magic      // Identifiant
   )

Paramètres

magic

[in]  Nouvel identifiant de l'expert.

Valeur de retour

Aucune.