Référence MQL5 CheckResultMargin 

Retourne la valeur du champ margin du type MqlTradeCheckResult, remplit lors de la vérification de l'exactitude de la requête.

double  CheckResultMargin() const 

Valeur de retour

La valeur du champ margin (la marge requise pour l'opération de trading) du type MqlTradeCheckResult, remplit lors de la vérification de l'exactitude de la requête.