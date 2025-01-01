Référence MQL5Bibliothèque StandardClasses pour le TradingCTradeCheckResultMargin
CheckResultMargin
Retourne la valeur du champ margin du type MqlTradeCheckResult, remplit lors de la vérification de l'exactitude de la requête.
double CheckResultMargin() const
Valeur de retour
La valeur du champ margin (la marge requise pour l'opération de trading) du type MqlTradeCheckResult, remplit lors de la vérification de l'exactitude de la requête.