DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardClasses pour le TradingCTradeSetDeviationInPoints 

SetDeviationInPoints

Définit la déviation autorisée.

void  SetDeviationInPoints(
   ulong  deviation      // Déviation
   )

Paramètres

deviation

[in]  Déviation autorisée.

Valeur de retour

Aucune.