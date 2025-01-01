- Types d'Objets
Le Coin du Graphique Auquel un Objet Est Attaché
Il y a un certain nombre d'objets graphiques pour lesquels vous pouvez définir un coin du graphique, relative auquel les coordonnées sont spécifiées en pixels. Ce sont les types d'objets suivants (les identificants des types d'objets sont spécifiés entre parenthèses) :
- Etiquette (OBJ_LABEL) ;
- Bouton (OBJ_BUTTON) ;
- Etiquette Bitmap (OBJ_BITMAP_LABEL) ;
- Champ d'Edition (OBJ_EDIT) ;
- Etiquette Rectangle (OBJ_RECTANGLE_LABEL).
|
Objet
|
Identifiant
|
X/Y
|
Largeur/Hauteur
|
Date/Prix
|
Texte
|
–
|
–
|
Oui
|
–
|
Oui
|
Oui
|
Etiquette
|
Oui
|
Oui (en lecture seule)
|
–
|
Oui
|
Oui
|
Oui
|
Bouton
|
Oui
|
Oui
|
–
|
Oui
|
–
|
–
|
Bitmap
|
–
|
Oui (en lecture seule)
|
Oui
|
–
|
Oui
|
–
|
Etiquete Bitmap
|
Oui
|
Oui (en lecture seule)
|
–
|
Oui
|
Oui
|
–
|
Champ d'Edition
|
Oui
|
Oui
|
–
|
Oui
|
–
|
–
|
Etiquette Rectangle
|
Oui
|
Oui
|
–
|
Oui
|
–
|
–
Les considérations suivantes sont utilisées dans le tableau :
- X/Y — coordonnées des points d'ancrage spécifiés en pixels relativement à un coin du graphique ;
- Largeur/Hauteur — les objets ont une largeur et une hauteur. Pour "lecture seule", la largeur et la hauteur ne sont calculées qu'une seule fois lorsque l'objet est dessiné sur le graphique ;
- Date/Prix — les coordonnées du point d'ancrage sont spécifiées avec la date et le prix ;
- OBJPROP_CORNER — définit le coin du graphique relativement auquel les coordonnées du point d'ancrage sont spécifiées. Peut être l'une des 4 valeurs de l'énumération ENUM_BASE_CORNER ;
- OBJPROP_ANCHOR — définit le point d'ancrage dans l'objet lui-même et peut être l'une des 9 valeurs de l'énumération ENUM_ANCHOR_POINT. Les coordonnées en pixels sont spécifiées depuis ce point particulier vers le coin sélectionné du graphique ;
- OBJPROP_ANGLE — définit l'angle de rotation de l'objet dans le sens horaire.
Pour spécifier un coin du graphique à partir duquel les coordonnées X et Y sont mesurées en pixels, utilisez ObjectSetInteger(chartID, name, OBJPROP_CORNER, chart_corner), où :
- chartID - identifiant du graphique ;
- name — nom d'un objet graphique ;
- OBJPROP_CORNER — identifiant de la propriété pour spécifier le coin d'accrochage ;
- chart_corner — le coin du graphique désiré, peut être l'une des valeurs de l'énumération ENUM_BASE_CORNER.
|
Identifiant
|
Description
|
CORNER_LEFT_UPPER
|
Le centre des coordonnées est dans le coin supérieur gauche du graphique
|
CORNER_LEFT_LOWER
|
Le centre des coordonnées est dans le coin inférieur gauche du graphique
|
CORNER_RIGHT_LOWER
|
Le centre des coordonnées est dans le coin inférieur droit du graphique
|
CORNER_RIGHT_UPPER
|
Le centre des coordonnées est dans le coin supérieur droit du graphique
Exemple :
|
void CreateLabel(long chart_id,