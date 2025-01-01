Le Coin du Graphique Auquel un Objet Est Attaché

Il y a un certain nombre d'objets graphiques pour lesquels vous pouvez définir un coin du graphique, relative auquel les coordonnées sont spécifiées en pixels. Ce sont les types d'objets suivants (les identificants des types d'objets sont spécifiés entre parenthèses) :

Etiquette (OBJ_LABEL) ;

Bouton (OBJ_BUTTON) ;

Etiquette Bitmap (OBJ_BITMAP_LABEL) ;

Champ d'Edition (OBJ_EDIT) ;

Etiquette Rectangle (OBJ_RECTANGLE_LABEL).

Objet Identifiant X/Y Largeur/Hauteur Date/Prix OBJPROP_CORNER OBJPROP_ANCHOR OBJPROP_ANGLE Texte OBJ_TEXT – – Oui – Oui Oui Etiquette OBJ_LABEL Oui Oui (en lecture seule) – Oui Oui Oui Bouton OBJ_BUTTON Oui Oui – Oui – – Bitmap OBJ_BITMAP – Oui (en lecture seule) Oui – Oui – Etiquete Bitmap OBJ_BITMAP_LABEL Oui Oui (en lecture seule) – Oui Oui – Champ d'Edition OBJ_EDIT Oui Oui – Oui – – Etiquette Rectangle OBJ_RECTANGLE_LABEL Oui Oui – Oui – –

Les considérations suivantes sont utilisées dans le tableau :

X/Y — coordonnées des points d'ancrage spécifiés en pixels relativement à un coin du graphique ;

Largeur/Hauteur — les objets ont une largeur et une hauteur. Pour "lecture seule", la largeur et la hauteur ne sont calculées qu'une seule fois lorsque l'objet est dessiné sur le graphique ;

Date/Prix — les coordonnées du point d'ancrage sont spécifiées avec la date et le prix ;

OBJPROP_CORNER — définit le coin du graphique relativement auquel les coordonnées du point d'ancrage sont spécifiées. Peut être l'une des 4 valeurs de l'énumération ENUM_BASE_CORNER

OBJPROP_ANCHOR — définit le point d'ancrage dans l'objet lui-même et peut être l'une des 9 valeurs de l'énumération ENUM_ANCHOR_POINT . Les coordonnées en pixels sont spécifiées depuis ce point particulier vers le coin sélectionné du graphique ;

OBJPROP_ANGLE — définit l'angle de rotation de l'objet dans le sens horaire.

Pour spécifier un coin du graphique à partir duquel les coordonnées X et Y sont mesurées en pixels, utilisez ObjectSetInteger(chartID, name, OBJPROP_CORNER, chart_corner), où :

chartID - identifiant du graphique ;

name — nom d'un objet graphique ;

OBJPROP_CORNER — identifiant de la propriété pour spécifier le coin d'accrochage ;

chart_corner — le coin du graphique désiré, peut être l'une des valeurs de l'énumération ENUM_BASE_CORNER.

ENUM_BASE_CORNER

Identifiant Description CORNER_LEFT_UPPER Le centre des coordonnées est dans le coin supérieur gauche du graphique CORNER_LEFT_LOWER Le centre des coordonnées est dans le coin inférieur gauche du graphique CORNER_RIGHT_LOWER Le centre des coordonnées est dans le coin inférieur droit du graphique CORNER_RIGHT_UPPER Le centre des coordonnées est dans le coin supérieur droit du graphique

Exemple :