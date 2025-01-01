void OnStart()

{

//--- Tableaux supplémentaires

double Ups[],Downs[];

datetime Time[];

//--- Définit les tableaux en mode timeseries

ArraySetAsSeries(Ups,true);

ArraySetAsSeries(Downs,true);

ArraySetAsSeries(Time,true);

//--- Crée un handle pour l'indicateur Fractals

int FractalsHandle=iFractals(NULL,0);

Print("FractalsHandle = ",FractalsHandle);

//--- Réinitialize la valeur de la dernière erreurSet Last error value to Zero

ResetLastError();

//--- Essaye de copier les valeurs de l'indicateur

int copied=CopyBuffer(FractalsHandle,0,0,1000,Ups);

if(copied<=0)

{

Print("Impossible de cpoier les fractales supérieures. Erreur = ",GetLastError());

return;

}



ResetLastError();

//--- Essaye de copier les valeurs de l'indicateur

copied=CopyBuffer(FractalsHandle,1,0,1000,Downs);

if(copied<=0)

{

Print("Impossible de copier les fractales inférieures. Erreur = ",GetLastError());

return;

}



ResetLastError();

//--- Copies les timeseries contenant les ouvertures des 1000 dernières barres

copied=CopyTime(NULL,0,0,1000,Time);

if(copied<=0)

{

Print("Impossible de copier l'heure d'Ouverture des 1000 dernières barres");

return;

}



int upcounter=0,downcounter=0; // compte du nombre de flèches

bool created;// reçoit les résultats des tentatives de création d'un objet

for(int i=2;i<copied;i++)// Boucle sur les valeurs de l'indicateur iFractals

{

if(Ups[i]!=EMPTY_VALUE)// Fractale supérieure trouvée

{

if(upcounter<10)// Ne crée pas plus de 10 flèches "Vers le haut"

{

//--- Essaye de créer un objet "Vers le haut"

created=ObjectCreate(0,string(Time[i]),OBJ_ARROW_THUMB_UP,0,Time[i],Ups[i]);

if(created)// S'il est créé, personnalisons-le

{

//--- Le point d'ancrage est en-dessous afin de ne pas recouvrir la barre

ObjectSetInteger(0,string(Time[i]),OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_BOTTOM);

//--- Touche finale - la couleur

ObjectSetInteger(0,string(Time[i]),OBJPROP_COLOR,clrBlue);

upcounter++;

}

}

}

if(Downs[i]!=EMPTY_VALUE)// Fractale inférieure trouvée

{

if(downcounter<10)// Ne crée pas plus de 10 flèches "Vers le bas"

{

//--- Essaye de créer un objet "Vers le bas"

created=ObjectCreate(0,string(Time[i]),OBJ_ARROW_THUMB_DOWN,0,Time[i],Downs[i]);

if(created)// S'il est créé, personnalisons-le

{

//--- Le point d'ancrage est au-dessus afin de ne pas recouvrir la barre

ObjectSetInteger(0,string(Time[i]),OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_TOP);

//--- Touche finale - la couleur

ObjectSetInteger(0,string(Time[i]),OBJPROP_COLOR,clrRed);

downcounter++;

}

}

}

}

}