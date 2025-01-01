- Types d'Objets
- Propriétés d'Objets
- Méthodes de liaison d'un Objet
- Coin du Graphique
- Visibilité des Objets
- Niveaux des Vagues d'Elliott
- Objets de Gann
- Couleurs du Web
- Wingdings
Méthode de Lien avec un Objet
Les objets graphiques Texte, Etiquette, Bitmap et Etiquette Bitmap (OBJ_TEXT, OBJ_LABEL, OBJ_BITMAP et OBJ_BITMAP_LABEL) peuvent être ancrés de l'une des 9 façons définies par la propriété OBJPROP_ANCHOR.
|
Objet
|
Identifiant
|
X/Y
|
Largeur/Hauteur
|
Date/Prix
|
Texte
|
–
|
–
|
Oui
|
–
|
Oui
|
Oui
|
Etiquette
|
Oui
|
Oui (en lecture seule)
|
–
|
Oui
|
Oui
|
Oui
|
Bouton
|
Oui
|
Oui
|
–
|
Oui
|
–
|
–
|
Bitmap
|
–
|
Oui (en lecture seule)
|
Oui
|
–
|
Oui
|
–
|
Etiquete Bitmap
|
Oui
|
Oui (en lecture seule)
|
–
|
Oui
|
Oui
|
–
|
Champ d'Edition
|
Oui
|
Oui
|
–
|
Oui
|
–
|
–
|
Etiquette Rectangle
|
Oui
|
Oui
|
–
|
Oui
|
–
|
–
Les considérations suivantes sont utilisées dans le tableau :
- X/Y — coordonnées des points d'ancrage spécifiés en pixels relativement à un coin du graphique ;
- Largeur/Hauteur — les objets ont une largeur et une hauteur. Pour "lecture seule", la largeur et la hauteur ne sont calculées qu'une seule fois lorsque l'objet est dessiné sur le graphique ;
- Date/Prix — les coordonnées du point d'ancrage sont spécifiées avec la date et le prix ;
- OBJPROP_CORNER — définit le coin du graphique relativement auquel les coordonnées du point d'ancrage sont spécifiées. Peut être l'une des 4 valeurs de l'énumération ENUM_BASE_CORNER ;
- OBJPROP_ANCHOR — définit le point d'ancrage dans l'objet lui-même et peut être l'une des 9 valeurs de l'énumération ENUM_ANCHOR_POINT. Les coordonnées en pixels sont spécifiées depuis ce point particulier vers le coin sélectionné du graphique ;
- OBJPROP_ANGLE — définit l'angle de rotation de l'objet dans le sens horaire.
La variante nécessaire peut être spécifiée en utilisant la fonction ObjectSetInteger(handle_du_graphique, nom_objet, OBJPROP_ANCHOR, anchor_point_mode), où anchor_point_mode est l'une des valeurs de ENUM_ANCHOR_POINT.
|
Identifiant
|
Description
|
ANCHOR_LEFT_UPPER
|
Point d'ancrage dans le coin supérieur gauche
|
ANCHOR_LEFT
|
Point d'ancrage à gauche au centre
|
ANCHOR_LEFT_LOWER
|
Point d'ancrage dans le coin inférieur gauche
|
ANCHOR_LOWER
|
Point d'ancrage en bas au centre
|
ANCHOR_RIGHT_LOWER
|
Point d'ancrage dans le coin inférieur droit
|
ANCHOR_RIGHT
|
Point d'ancrage à droite au centre
|
ANCHOR_RIGHT_UPPER
|
Point d'ancrage dans le coin supérieur droit
|
ANCHOR_UPPER
|
Point d'ancrage en haut au centre
|
ANCHOR_CENTER
|
Point d'ancrage strictement au centre de l'objet
Les objets OBJ_BUTTON, OBJ_RECTANGLE_LABEL, OBJ_EDIT et OBJ_CHART ont un point d'ancrage fixe situé dans le coin supérieur gauche (ANCHOR_LEFT_UPPER).
Exemple :
|
string text_name="my_OBJ_TEXT_object";
Les objets graphiques Flèche (OBJ_ARROW) ont deux façons de lier leurs coordonnées. Les identifiants sont listés dans ENUM_ARROW_ANCHOR.
|
Identifiant
|
Description
|
ANCHOR_TOP
|
Ancre sur le côté supérieur
|
ANCHOR_BOTTOM
|
Ancre sur le côté inférieur
Exemple :
|
void OnStart()
Après l'exécution du script, le graphique ressemblera à celui-ci.