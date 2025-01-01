State (Méthode "Get")

Retourne la valeur de la propriété "State".

bool State() const

Valeur de retour

Valeur de la propriété "State" de l'objet assigné à l'instance de la classe. Si aucun objet n'est assigné, retourne faux.

State (Méthode "Set")

Définit une nouvelle valeur pour la propriété "State".

bool State(

bool state

)

Paramètres

X

[in] Nouvelle valeur pour la propriété "State".

Valeur de retour

vrai si réalisé avec succès, faux si la propriété n'a pas été changé.