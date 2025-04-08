Emerald MechaRoot AI

ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized)

Nombre del producto: Esmeralda MechaRoot 4821 AI (MT5)

[Subtítulo: Ichimoku MechaRoot | CCI Momentum | Emerald Shield Safety]

Introducción Emerald MechaRoot 4821 AI es un sistema estructural de seguimiento de tendencias diseñado para navegar por el mercado con precisión orgánica y eficiencia mecánica. Visualiza el mercado como un árbol vivo. La Nube Ichimoku forma el "Suelo" (Soporte de la Tendencia), las líneas Tenkan/Kijun actúan como el "Tallo" (Crecimiento Direccional), y el CCI proporciona el "Momento Raíz" (Toma de Energía). Esto crea un sistema de negociación que sólo se ejecuta cuando el entorno del mercado es fértil para el crecimiento.

Versión 1.00: Escudo EsmeraldaCore Esta versión está reforzada con el Protocolo de Seguridad "Escudo Esmeralda ". Cuenta con un mecanismo de Trailing Stop "Deca-Buffer" que calcula una distancia de seguridad extrema (10x Margen) basada en los límites del broker. Esto asegura el 100% del cumplimiento de las reglas de Validación de Mercado y evita errores de ejecución durante eventos de alta volatilidad.

Estrategia de Trading (La Lógica MechaRoot ) El sistema opera sobre una Estructura Orgánica de 3 Capas:

  1. Filtro de Suelo (Nube Ichimoku): Asegura que la base de la tendencia es sólida.

    • Suelo Fértil (Compra): Precio > Senkou Span A & B.

    • Suelo estéril (Vender): Precio < Senkou Span A & B.

  2. Crecimiento del Tallo (Tenkan/Kijun): Confirma la dirección inmediata.

    • Crecimiento hacia arriba: Tenkan-sen > Kijun-sen.

    • Crecimiento a la baja: Tenkan-sen < Kijun-sen.

  3. Root Momentum (CCI): Utiliza el CCI (Commodity Channel Index) para detectar profundos estallidos de valor.

    • Pulso decompra: el CCI vuelve a situarse por encima de 100 (crecimiento explosivo).

    • Pulso deventa: el CCI vuelve a situarse por debajo de -100 (caída rápida).

Características principales

  • Escudo Esmeralda: Una lógica de salida de élite que mantiene una distancia de seguridad masiva (Deca-Buffer). Evita que sus trailing stops sean rechazados por los límites del broker, incluso en entornos de alto spread.

  • Seguimiento orgánico de tendencias: Imita los patrones naturales de crecimiento: sólo opera cuando el entorno (Nube) apoya la dirección (Vástago).

  • Gestión institucional del dinero: Tamaño de lote dinámico incorporado basado en el margen libre de la cuenta y el porcentaje de riesgo.

  • Prop-Firm Safe: 100% Sin Cuadrícula, Sin Martingala. Cada operación es una posición singular calculada con un Stop Loss duro.

Recomendaciones

  • Plazos: H1, H4 (Recomendado para estabilidad estructural).

  • Símbolos: Principales Pares (EURUSD, GBPUSD, USDJPY) y Oro (XAUUSD).

  • Tipo de cuenta: ECN o Estándar.

  • Depósito mínimo: 100 $.

Parámetros de entrada

  • === MECHAROOT CEREBRO ===

    • InpTenkan / Kijun / Senkou : Configuración de Ichimoku (Por defecto 9/26/52).

    • InpCciPeriod : Sensibilidad del momento raíz (Por defecto 20).

  • === ESCUDO ESMERALDA (PROTECCIÓN) ===

    • InpSlAtrMult : Distancia de Stop Loss (Por defecto 2.5x ATR).

    • InpTpAtrMult : Distancia Take Profit (Por defecto 5.0x ATR).

    • InpSafetyPadding : Puntos extra de amortiguación para el Escudo.

  • === GESTIÓN DEL RIESGO ===

    • InpUseDynamicLot : Habilita el cálculo automático del riesgo.

    • InpRiskPercent : Riesgo por operación.

Guía de instalación

  1. Descargue el archivo .ex5 a su carpeta MQL5\Experts.

  2. Reinicie MT5 o haga clic con el botón derecho del ratón en Navegador y seleccione Actualizar.

  3. Arrastre el EA a un gráfico (Recomendado: H1).

  4. Ajuste InpRiskPercent para que coincida con su apetito de riesgo.

  5. Asegúrese de que la opción "Allow Algo Trading" está activada.

🛡️ AUTOR Y COPYRIGHT
✍️ Astracodewolf - Algorithmic Trading Systems Developer © 2026. Todos los algoritmos y diseños son propiedad intelectual de Astracodewolf.


