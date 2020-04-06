LF CoreX Pro
LF CoreX EURUSD Edition – EA Profesional de Trend Following
LF CoreX EURUSD Edition es un robot de trading automatizado profesion LF CoreXal diseñado para explotar las tendencias del mercado con precisión y disciplina.
Se basa en una lógica de trend following multi-timeframe, operando exclusivamente en la dirección dominante del mercado.
El robot está optimizado exclusivamente para el par EURUSD, donde ha demostrado su mejor rendimiento durante las pruebas, incluyendo un Sharpe Ratio elevado, que refleja una relación equilibrada entre rentabilidad y riesgo.
🔹 Principio de Funcionamiento
* Análisis avanzado de tendencia mediante alineación multi-timeframe
* Filtros internos de mercado para mejorar la calidad de las señales
* Entradas disciplinadas, sin sobreoperar
* Gestión estructurada de las posiciones
* Control estricto del riesgo
🔹 Características Principales
* ✔ Estrategia: Trend Following Avanzado
* ✔ Símbolo: Solo EURUSD
* ✔ Timeframes recomendados: M15 / H4
* ✔ Gestión de riesgo automatizada
* ✔ Risk/Reward dinámico
* ✔ Filtros de tendencia y volatilidad integrados
* ✔ Enfoque mono-activo optimizado
* ✔ Sin martingala, grid ni hedging
🔹 Filosofía LF CoreX
LF CoreX es una gama de robots mono-activo, cada uno optimizado específicamente para un mercado concreto.
Este enfoque permite mayor coherencia en las señales, mejor adaptación a la estructura del mercado y una mayor estabilidad.
LF CoreX EURUSD Edition es el primer robot de esta gama.
🔹 ¿Para quién es este robot?
* Traders de nivel intermedio a avanzado
* Usuarios que buscan un EA *especializado, disciplinado y robusto
* Traders que desean automatizar una estrategia profesional de trend following
* Cuentas personales o prop firms (respetando las normas de riesgo)
🔹 Recomendaciones de Uso
* Probar el robot en cuenta demo antes de usarlo en real
* Utilizar un VPS para una ejecución continua
* Ajustar el riesgo según el tamaño de la cuenta
* Evitar periodos de alta volatilidad durante noticias económicas importantes
⚠️ Advertencia
El trading en los mercados financieros implica riesgos. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros.
LF CoreX EURUSD Edition no garantiza beneficios y debe utilizarse con una gestión de riesgo adecuada.
Un robot profesional de trend following, especializado y diseñado para la consistencia y el control del riesgo.