LF CoreX Pro



‎ ‎LF CoreX EURUSD Edition – EA Profesional de Trend Following ‎ ‎LF CoreX EURUSD Edition es un robot de trading automatizado profesion LF CoreXal diseñado para explotar las tendencias del mercado con precisión y disciplina. ‎Se basa en una lógica de trend following multi-timeframe, operando exclusivamente en la dirección dominante del mercado. ‎ ‎El robot está optimizado exclusivamente para el par EURUSD, donde ha demostrado su mejor rendimiento durante las pruebas, incluyendo un Sharpe Ratio elevado, que refleja una relación equilibrada entre rentabilidad y riesgo. ‎ ‎ ‎ ‎ 🔹 Principio de Funcionamiento ‎ ‎* Análisis avanzado de tendencia mediante alineación multi-timeframe ‎* Filtros internos de mercado para mejorar la calidad de las señales ‎* Entradas disciplinadas, sin sobreoperar ‎* Gestión estructurada de las posiciones ‎* Control estricto del riesgo ‎ ‎ ‎ ‎ 🔹 Características Principales ‎ ‎* ✔ Estrategia: Trend Following Avanzado ‎* ✔ Símbolo: Solo EURUSD ‎* ✔ Timeframes recomendados: M15 / H4 ‎* ✔ Gestión de riesgo automatizada ‎* ✔ Risk/Reward dinámico ‎* ✔ Filtros de tendencia y volatilidad integrados ‎* ✔ Enfoque mono-activo optimizado ‎* ✔ Sin martingala, grid ni hedging ‎ ‎ ‎ ‎ 🔹 Filosofía LF CoreX ‎ ‎LF CoreX es una gama de robots mono-activo, cada uno optimizado específicamente para un mercado concreto. ‎Este enfoque permite mayor coherencia en las señales, mejor adaptación a la estructura del mercado y una mayor estabilidad. ‎ ‎LF CoreX EURUSD Edition es el primer robot de esta gama. ‎ ‎ ‎ ‎ 🔹 ¿Para quién es este robot? ‎ ‎* Traders de nivel intermedio a avanzado ‎* Usuarios que buscan un EA *especializado, disciplinado y robusto ‎* Traders que desean automatizar una estrategia profesional de trend following ‎* Cuentas personales o prop firms (respetando las normas de riesgo) ‎ ‎ ‎ ‎ 🔹 Recomendaciones de Uso ‎ ‎* Probar el robot en cuenta demo antes de usarlo en real ‎* Utilizar un VPS para una ejecución continua ‎* Ajustar el riesgo según el tamaño de la cuenta ‎* Evitar periodos de alta volatilidad durante noticias económicas importantes ‎ ‎ ‎ ‎ ⚠️ Advertencia ‎ ‎El trading en los mercados financieros implica riesgos. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. ‎LF CoreX EURUSD Edition no garantiza beneficios y debe utilizarse con una gestión de riesgo adecuada. ‎ ‎ ‎ ‎LF CoreX EURUSD Edition ‎Un robot profesional de trend following, especializado y diseñado para la consistencia y el control del riesgo. ‎ ‎

