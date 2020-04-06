LF CoreX Pro


‎LF CoreX EURUSD Edition – EA Profesional de Trend Following

‎LF CoreX EURUSD Edition es un robot de trading automatizado profesion LF CoreXal diseñado para explotar las tendencias del mercado con precisión y disciplina.

‎Se basa en una lógica de trend following multi-timeframe, operando exclusivamente en la dirección dominante del mercado.

‎El robot está optimizado exclusivamente para el par EURUSD, donde ha demostrado su mejor rendimiento durante las pruebas, incluyendo un Sharpe Ratio elevado, que refleja una relación equilibrada entre rentabilidad y riesgo.

‎ 🔹 Principio de Funcionamiento

‎* Análisis avanzado de tendencia mediante alineación multi-timeframe

‎* Filtros internos de mercado para mejorar la calidad de las señales

‎* Entradas disciplinadas, sin sobreoperar

‎* Gestión estructurada de las posiciones

‎* Control estricto del riesgo

‎ 🔹 Características Principales

‎* ✔ Estrategia: Trend Following Avanzado

‎* ✔ Símbolo: Solo EURUSD

‎* ✔ Timeframes recomendados: M15 / H4

‎* ✔ Gestión de riesgo automatizada

‎* ✔ Risk/Reward dinámico

‎* ✔ Filtros de tendencia y volatilidad integrados

‎* ✔ Enfoque mono-activo optimizado

‎* ✔ Sin martingala, grid ni hedging

‎ 🔹 Filosofía LF CoreX

‎LF CoreX es una gama de robots mono-activo, cada uno optimizado específicamente para un mercado concreto.

‎Este enfoque permite mayor coherencia en las señales, mejor adaptación a la estructura del mercado y una mayor estabilidad.

‎LF CoreX EURUSD Edition es el primer robot de esta gama.

‎ 🔹 ¿Para quién es este robot?

‎* Traders de nivel intermedio a avanzado

‎* Usuarios que buscan un EA *especializado, disciplinado y robusto 

‎* Traders que desean automatizar una estrategia profesional de trend following

‎* Cuentas personales o prop firms (respetando las normas de riesgo)

‎ 🔹 Recomendaciones de Uso

‎* Probar el robot en cuenta demo antes de usarlo en real

‎* Utilizar un VPS para una ejecución continua

‎* Ajustar el riesgo según el tamaño de la cuenta

‎* Evitar periodos de alta volatilidad durante noticias económicas importantes

‎ ⚠️ Advertencia

‎El trading en los mercados financieros implica riesgos. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros.

‎LF CoreX EURUSD Edition no garantiza beneficios y debe utilizarse con una gestión de riesgo adecuada.

‎LF CoreX EURUSD Edition

‎Un robot profesional de trend following, especializado y diseñado para la consistencia y el control del riesgo.


Productos recomendados
Gonadri EA
Mario Bellanco Vaquero
Asesores Expertos
GONADRI EA: Toma el control de tus operaciones con inteligencia. Si quieres gonadri gratis contacta conmigo por privado pideme por privado el set file Cualquier duda me la pueden preguntar por privado ES EXCLUSIVAMENTE PARA BROKERS CON 2 DECIMALES EN EL ORO Y SPREAD INFERIOR A 10, POR EJEMPLO: VTMARKETS ECN RAW, ULTIMAMARKETS ECN RAW Y SIMILARES Usalo siempre en el ORO, pero puedes intentar hacerlo funcionar en otros pares, por ejemplo en FTMO funciona muy bien en GER40.  Timeframe:  M5 Deposi
Kapitaltrader
Erick Gabriel Palma Montufar
Asesores Expertos
El precio es de 450$ para los próximos 10 compradores (Copia restante :10) Siguiente precio: 600$ KAPITAL SECURE EA : Es un sistema de comercio de "arbitraje" totalmente automatizado, que es especialmente eficaz en el comercio de pares de divisas populares, utiliza 11 pares al mismo tiempo: EURCHF, GBPNZD, AUDNZD, NZDUSD, NZDJPY, GBPAUD, EURCAD, EURUSD, EURJPY. Con el fin de pasar las pruebas MQL4, hemos modificado la configuración, sólo tiene que descargar nuestra configuración rentable que ut
Stock Eagle EA MT5
Ivan Pochta
5 (1)
Asesores Expertos
Stock Eagle EA - un asesor de trading automatizado diseñado para el mercado de valores de EE.UU.. Basado en una estrategia de negociación propia y en la observación de que el mercado de valores, como mercado al contado, tiende a crecer con el tiempo, el sistema está configurado para abrir únicamente posiciones largas . Su objetivo es identificar las caídas del mercado mediante ondas de negociación y supervisa múltiples marcos temporales para detectar los puntos de entrada óptimos durante las caí
Fully Automatic Bot BUY
Vladimir Levchenko
Asesores Expertos
Un sistema de trading totalmente automatizado basado en el análisis de tendencias y compuesto por dos bots interdependientes: uno funciona cuando el mercado sube (Buy-bot), el segundo - cuando el mercado baja (Sell-bot). Enlace al segundo bot (Sell-bot): https: //www.mql5.com/ru/market/product/78678?source=Site+Market+Product+Page El sistema funciona según el principio de "configúralo y olvídate". El cliente no tiene que hacer nada, salvo garantizar el funcionamiento ininterrumpido del terminal
NanoTrade Pro
Vadim Podoprigora
Asesores Expertos
NanoTrade Pro NanoTrade Pro es un asesor de trading automatizado de última generación diseñado para optimizar su estrategia de trading en los vertiginosos mercados financieros. Aprovechando algoritmos avanzados y análisis de datos en tiempo real, NanoTrade Pro automatiza el proceso de scalping, permitiendo a los operadores capitalizar pequeños movimientos de precios con notable precisión y eficiencia. Básicamente, el asesor no utiliza ningún sistema de riesgo con el aumento de volumen o el aume
Advance BreakOut Scalper
Dua Yong Rew
Asesores Expertos
El Advanced BreakOut Scalper es un sistema de trading efectivo con ajustes predeterminados de Take Profit, Stop Loss y Trailing Stop. Como su nombre indica, su estrategia es el comercio de rupturas. Está codificado profesionalmente y se ejecuta rápidamente en backtesting o modo de optimización. No emplea rejilla, martingala, promediado, o cualquier otra estrategia arriesgada de manejo de dinero. Se recomienda utilizar un broker con spread ajustado, preferiblemente un broker ECN con buena liqui
TrendWave Navigator
Michael Kolawole Shodimu
Asesores Expertos
Título: TrendWave Navigator - EA Multi-Timeframe de Seguimiento de Tendencia Descripción breve: ¡Atrapa las tendencias fuertes del mercado con precisión! Opera con divisas mayores y XAUUSD usando detección de tendencia H1 y entradas de retroceso M15. Gestión inteligente del riesgo con bajo drawdown. Descripción Completa Visión General: TrendWave Navigator es un Asesor Experto profesional multi-marco de tiempo que captura movimientos direccionales sostenidos mientras filtra el ruido agitado de
Fully Automatic Bot SELL
Vladimir Levchenko
Asesores Expertos
Un sistema de trading totalmente automatizado basado en el análisis de tendencias y compuesto por dos bots interdependientes: uno funciona cuando el mercado sube (Buy-bot), el segundo - cuando el mercado baja (Sell-bot). Enlace al segundo bot (Buy-bot): https://www.mql5.com/ru/market/product/78152?source=Site+Market+Product+Page El sistema funciona según el principio de "configúralo y olvídate". El cliente no tiene que hacer nada, salvo garantizar el funcionamiento del terminal de negociación la
SchermanActionPro
AutomaticTrading
Asesores Expertos
Presentamos SchermanActionPro: El Nuevo Bot Automatizado de Trading de Automatictrading ¡Automatictrading se enorgullece en presentar SchermanActionPro ! Características destacadas: Indicadores Configurables: Ajusta las medias y el número de velas según las recomendaciones de Ivan. Flexibilidad de Operativa: Elige entre compras y ventas. Toma de Beneficios: Opciones fijas, basadas en ATR o por señal contraria. Parada de Pérdidas: Configurable fija, según ATR o por señal contraria. Tipos de Lote
Profit Only MT5
Aleksandr Bebishev
Asesores Expertos
¡Sólo beneficios! Este es un robot de comercio de red inteligente. Funciona en mi algoritmo original! A riesgos medios, muestra más del 100% de ganancia por año. ( Probado exclusivamente en ticks reales y cuentas reales ) Este robot está creado para recibir ingresos más que cualquier banco ofrece. ¡Opera automáticamente las 24 horas del día en cualquier par de divisas ! ( No recomiendo pares de divisas "exóticos" ) Riesgos ajustables . Volumen de posición ajustable. Paso de malla ajustable. Nive
Booster for MT5
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
BOOSTER FOR MT5 是外匯市場日常工作的專業黃牛顧問。在交易中，隨著經驗的積累，交易者通常會了解到止損單的累積水平、價格和時間在市場中起著重要作用。這個策略在這個 FOREX Expert Advisor 中實施，我希望您不僅會喜歡使用這個產品，而且會參與它的開發 - 在此處留下您的反饋和您的願望 https://www.mql5.com/en/市場 / 產品 / 45915 #! 標籤 = 評論 MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/45915 選項： PRICE - 在分配的時間段內需要遍歷的價格距離； TIME - 以秒為單位的分配時間； HL_PERIOD - 確定級別的柱數； HL_TIMEFRAME - 確定水平的時間範圍； BREAKTHROUGH_LEVEL - 突破水平後打開訂單？; MAGIC_NUMBER - 交易的幻數； ORDERS_COMMENT - 訂單中的顧問評論； MAX_SLIPPAGE - 開倉時的最大滑點； MAX_SPREAD - 開啟交易時的最大點差； COMMI
Gordian Knot 1
Hidenori Tanaka
Asesores Expertos
Este EA es un sencillo sistema de trading automatizado para la plataforma Meta Trader 5. Utiliza el SAR parabólico para ajustar automáticamente el tamaño del lote en función de las tendencias del mercado. De esta manera, el EA no asume una gran cantidad de riesgo, sino que acumula beneficios de manera constante. Características principales El EA no utiliza el método de martingala para el ajuste del tamaño del lote. Si se toma una posición antes del cierre del mercado de divisas, la posición se
Trading Vision Ex
Vitalii Zakharuk
Asesores Expertos
Descripción del producto: Trading Vision - Asistente automatizado para operadores de Forex Introducción En los mercados financieros de hoy en día, la automatización de las operaciones de Forex no es sólo deseable, sino esencial para el éxito. El objetivo principal de los sistemas de trading automatizados como Trading Vision es simplificar el proceso de trading mediante la implementación de algoritmos avanzados para analizar las tendencias del mercado. Esto permite a los operadores centrarse en e
GridMaster Infinite
Krzysztof Sitko
Asesores Expertos
GridMaster INFINITO CONVIRTIÓ $100,000 EN $1,071,180.27 (BACKTEST 2020-2025) GridMaster INFINITE es un sofisticado sistema de trading algorítmico diseñado para la estabilidad y el crecimiento. A diferencia de los bots de rejilla aleatorios, este EA utiliza una estrategia de confluencia multiindicador para entrar en operaciones con precisión, utilizando un mecanismo de rejilla inteligente sólo como una herramienta de recuperación. IMPORTANTE - DATOS DE RENDIMIENTO: Las capturas de pantalla mostra
Nexus Alpha Engine
Krasimir Borislavov Petrov
Asesores Expertos
Automatización con precisión. Sin sorpresas. Nexus Alpha Engine ofrece un nuevo estándar de precisión en las operaciones : NexusEA, el asesor experto básico de este marco, creado para operadores que exigen una transparencia absoluta y un control total de sus estrategias automatizadas. Con NexusEA , no sólo está comprando un EA; está adquiriendo un potente "constructor de esqueletos de estrategias" Nosotros le proporcionamos el marco robusto y determinista; usted integra sus conocimientos únicos
The BeeKeeper EA
Bin Jumahat Johan
Asesores Expertos
E l EA de BeeKeeper : escalador de mercado inteligente con lógica de comercio dinámico Visión general BeeKeeper es un sistema de trading automatizado de última generación diseñado para ofrecer precisión, adaptabilidad y un rendimiento constante en múltiples condiciones de mercado. BeeKeeper integra lógica técnica avanzada con análisis de posiciones en tiempo real para tomar decisiones de entrada y salida inteligentes , adaptándose dinámicamente a la volatilidad, los cambios de tendencia
Explosive Breakout Hunter
Maruyama Kiyotaka
Asesores Expertos
Explosive Breakout Hunter es un Asesor Experto (EA) diseñado para maximizar las ganancias capturando fuertes rompimientos en el mercado. Aunque su tasa de éxito es del 50% y realiza solo unas pocas operaciones al mes, este EA prioriza la calidad sobre la cantidad. Es paciente al esperar oportunidades, acumulando ganancias significativas de manera constante. Puede revisar los resultados de las pruebas retrospectivas en capturas de pantalla para estimar el potencial de ganancias. Además, le invita
NeuroForex
Sergio Izquierdo Rodriguez
Asesores Expertos
Asesor Experto para operar con redes neuronales profundas que se entrenan a sí mismas con machine learning , hasta 1512 medidas ponderadas por cada símbolo, según avanza el mercado. Opera en varios símbolos Forex y marcos horarios , también, anulando la selección de los símbolos y timeframes , puede configurarse para el gráfico actual en su símbolo y timeframe . Se puede configurar para distintos pares y se puede manejar una red neuronal distinta en cada gráfico. Puede configurar símbolos, perío
Megatrons
Vitalii Zakharuk
Asesores Expertos
El problema clave del scalping es la dificultad para separar las señales falsas de las que dan la oportunidad de trabajar. Lo interesante es que para el filtrado, muchos recurren al uso de muchos algoritmos intrincados y completamente innecesarios, que sólo conducen a la complejidad del sistema. De hecho, la respuesta está en la superficie y es buscar y encontrar sólo los impulsos de los precios, y no prestar atención a los movimientos vacíos del mercado. El Asesor Experto Megatrons implementa
Crypto Price Action EA
Bjoern Tegetmeyer
Asesores Expertos
Crypto Price Action EA es un robot de comercio especialmente diseñado para el comercio de divisas, así como el comercio de criptomonedas (tan pronto como estas últimas puedan ser negociadas por spreads razonables de nuevo). El EA utiliza el indicador ATR. Se abre una operación cuando el precio dentro de una vela se aleja del precio de apertura en un factor ATR ajustable ("Factor de apertura"). Muchos pares de divisas tienen la tendencia de continuar una tendencia una vez que ha comenzado, de mod
Yarukami Mnukakashi EA MT5
Aleksandr Kazmirchuk
Asesores Expertos
Yarukami Mnukakashi es un asesor de operaciones automatizado diseñado para operadores en el mercado Forex. Tenga en cuenta que el stop loss fijado en 100 dólares . Lo instalé por razones técnicas. Yo comercio sin STOP!!! Utilizar un conjunto de archivos con un grupo en un telegrama. MT4 versión a través de enlace. Características principales: Tipo de estrategia: trading 24 horas, pero recomiendo evitar la sesión americana y fijar un take diario de 30-40$ por lote de 0,01. Puede trabajar en una
Gold Grok
Ihar Tsitou
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD Marco temporal Día Tipo Inteligencia artificial Depósito mínimo 1500 USD (o el equivalente en otra divisa) Compatible con CUALQUIER broker SÍ Lanzamiento sin ajustes previos SÍ Este Asesor Experto es un sistema ensemble de modelos entrenados sobre el espacio de fractales sintetizados de alta dimensionalidad de Segundo Nivel. Señal en vivo: https://www.mql5.com/ru/signals/2343812?source=Site+Perfil+Vendedor Características principales: Seguridad del Depósito No utiliza estrat
SIR IchiMoku with Lot Control
Sergio Izquierdo Rodriguez
Asesores Expertos
Asesor Experto de seguimiento de tendencias que actúa según los indicadores Ichimoku. Está programado para identificar momentos de tendencia fuertes y garantizar una mayor precisión en las decisiones de entrada para un mejor rendimiento en las operaciones. Ofrece control opcional de stop-loss basado en el porcentaje de cambio de precio, o "stop and reverse" entre estos momentos, y escalado de lotes basado en el crecimiento del saldo. Aprenda qué parámetros ofrecen un mejor rendimiento para cada
Trang Holding
Thu Huyen Trang Nguyen
Asesores Expertos
Trang Holding EA - use la linea de tendencia de H4 para confirmar la zona de compra/venta, luego abra la primera entrada cuando se rompa la vela - mantener beneficios con trailing stop. tenemos 2 opciones: + bajo riesgo ; mantener sólo 3 (rellene el número que desee) operaciones, cerrar una parte del combo cuando los mercados se mueven de forma negativa + alto riesgo : mantener todas las operaciones del combo hasta el TP del combo - me gusta la opcion de alto riesgo con maximo autolot = 0.05/$10
First Scalper MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
5 (4)
Asesores Expertos
First Scalper es un Asesor Experto basado en Scalping, utilizando el mejor y más seguro scalping EA en el mercado. Un gran número de entradas y ajustes son probados y optimizados e incrustados en el programa por lo tanto las entradas son limitadas y muy simple. El uso de EA no necesita ninguna información profesional o conocimiento de Forex Trading. First Scalper puede operar en todos los símbolos y todos los marcos de tiempo, utilizando una estrategia especial y única desarrollada por el auto
Trend Trader EME
SASA MIJIN
Asesores Expertos
Trend Trader es un EA inteligente y totalmente automatizado. Combina Niveles Institucionales (para stop loss y objetivos de beneficio), y 3 indicadores para señales de compra y venta al mismo tiempo. Cuando los 3 indicadores están de acuerdo entre sí para la tendencia, o el cambio de tendencia, EA se abrirá la posición, stop loss se establecerá en la última baja, o alta, dependiendo de la dirección, y los objetivos de beneficio se hacen en los niveles (en la configuración predeterminada, puede c
Remora fish Mt5
Marta Gonzalez
Asesores Expertos
Sabes que no eres un tiburón, pero tal vez puedas ser un pez rémora . Sólo tienes que localizar a un tiburón y alimentarte de sus restos. Este sistema utiliza un indicador que detecta los movimientos del tiburón y se posiciona a favor de él, aprovechando su captura. Este sistema analiza el mercado buscando las ondas que el tiburón produce en el mar de forex cuando ataca al mercado. Una vez localizado el ataque del tiburón, entra en el mercado para hacerse con una parte de la captura. Todas las
MaxiPro Average Euro MT5
Deniati Ndraha
Asesores Expertos
MaxiPro Average Euro utiliza un algoritmo único con la mejor estrategia de inversión que proporciona resultados más consistentes y estables. El trading automático es más consistente sin involucrar factores emocionales, haciéndolo más fácil y cómodo y adecuado para principiantes que quieren aprender y crear resultados a través del trading. Maximiza el trading con la protección de señales Autocut para cerrar órdenes de pérdidas y ganancias de manera que el trading está protegido del riesgo de mar
Volatilities Scalper
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Asesores Expertos
Volatilities Scalper es un EA basado en los máximos/mínimos de una vela, utiliza muchos indicadores para obtener una entrada precisa, cobertura si el precio está en dirección opuesta. Ver los parámetros de abajo y por favor no utilice la configuración predeterminada. Siéntase libre de optimizar también para que pueda ver sus capacidades en el mercado en vivo. Para el índice de volatilidad 75 Utilice la configuración de abajo : Autolotes :0.0000001 SL : Opcional TP : Opcional Cerrar todo en Pips
Cyberia Pro Sc
Giordan Cogotti
Asesores Expertos
CYBERIA PRO SCALPER Contact me privately after purchase to receive the optimized set files with the best settings! Prueba preestablecida XAUUSD CYBERIA PRO 3.8 - Oferta de lanzamiento y precios Precio de lanzamiento: $400 para los primeros 5 compradores - 3/5 Últimas dos copias de Cyberia a $400 antes de que el precio aumente a $600. Luego $600 para los siguientes 10 compradores Seguido de $800 para los siguientes 10 compradores Los precios subsiguientes se ajustarán según las condiciones del
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Asesores Expertos
Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]     Características Principales
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Asesores Expertos
VIERNES NEGRO 50% DE DESCUENTO - NANO MACHINE GPT Precio regular: $997 a Viernes Negro: $498.50 (El precio con descuento se reflejará durante la promoción.) Inicio de la venta: 27 de noviembre de 2025 - evento de Viernes Negro por tiempo limitado. Sorteo del Viernes Negro: Todos los compradores de Nano Machine GPT durante el evento del Viernes Negro pueden participar en un sorteo aleatorio para ganar: 1 x activación de Syna 1 x activación de AiQ 1 x activación de Mean Machine GPT Cómo particip
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario