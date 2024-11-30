Bitcoin Scalping MT5

5

Presentamos Bitcoin Scalping MT4/MT5 – El EA inteligente para el trading de criptomonedas


PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO:

  • ¡Solo quedan 3 copias al precio actual!
  • Precio final: $3333.33

BONUS - COMPRA BITCOIN SCALPING DE POR VIDA Y OBTÉN GRATIS EA EURUSD Algo Trading (2 cuentas) => ¡Consulta en privado para más detalles!

SEÑAL EN VIVO DEL EA

Versión MT4


¿Por qué Bitcoin es importante hoy?

Bitcoin se ha convertido en algo más que una moneda digital: es una revolución financiera. Como el pionero de las criptomonedas, Bitcoin es el activo criptográfico más comerciado y reconocido a nivel mundial. Con su volatilidad y creciente adopción, Bitcoin ofrece enormes oportunidades para los traders. Sin embargo, estas oportunidades vienen con riesgos, y ahí es donde entra Bitcoin Scalping MT4/MT5 para ayudarte a operar de manera más inteligente.


COMBO DE LANZAMIENTO:

  • COMBO 1 - COMPRA BITCOIN SCALPING + Gold Trend Scalping DE POR VIDA. OBTÉN GRATIS EA Forex Algo Trading (Cuentas ilimitadas) => ¡Consulta en privado para más detalles!
  • COMBO 2 - COMPRA BITCOIN SCALPING + Nasdaq Algo DE POR VIDA. OBTÉN GRATIS EA Gold Trend Scalping (Cuentas ilimitadas) => ¡Consulta en privado para más detalles!

Consulta todos los productos y todas las señales en vivo


Características clave de Bitcoin Scalping MT4/MT5

1. Estrategia avanzada de trading

- Utiliza la acción del precio y el impulso del día anterior para determinar entradas de alta probabilidad.

- Ejecuta solo una operación al día, asegurando un enfoque disciplinado y centrado.

- Capaz de abrir hasta tres operaciones por sesión, con configuraciones personalizables que permiten elegir 1, 2 o 3 operaciones según tus preferencias.


2. Gestión de riesgos en su núcleo

- NO utiliza estrategias de alto riesgo como Martingala o Grid, lo que asegura la seguridad de tu capital.

- Todas las operaciones tienen un Stop Loss (SL) fijo que no cambia durante la ejecución, lo que proporciona un control de riesgos constante.

- Incluye opciones de Trailing Stop o configuración de Break-even para maximizar las ganancias mientras se aseguran los beneficios.


3. Exhaustivamente probado

Bitcoin Scalping EA ha sido probado rigurosamente con datos históricos desde 2018 hasta la fecha, abarcando la evolución de Bitcoin desde sus primeros días hasta su prominencia actual. Estas pruebas demuestran la robustez del EA en diferentes condiciones del mercado.


Configuración recomendada

- Par: BTC/USD

- Marco de tiempo: Cualquiera (se recomienda H1 para obtener los mejores resultados)

- Depósito mínimo: Cualquier cantidad (se recomienda $1,000 para un rendimiento óptimo)

- Broker: IC Markets o cualquier broker con spreads < 2000 puntos.


¿Por qué elegir Bitcoin Scalping MT4/MT5?

- Consistencia: Con un máximo de una operación al día, este EA evita el sobre-trading, enfocándose en la calidad sobre la cantidad.

- Seguridad: El SL fijo asegura que tu cuenta esté protegida en todo momento.

- Flexibilidad: Las configuraciones personalizables te permiten adaptar el EA a tu tolerancia al riesgo.

- Fiabilidad: Comprobado a través de años de backtesting con datos reales.


Entendiendo los riesgos

Aunque Bitcoin Scalping MT4/MT5 está diseñado para minimizar los riesgos, es esencial reconocer que:

1. Volatilidad del mercado: Los mercados de criptomonedas son altamente volátiles, lo que puede resultar en pérdidas inesperadas.

2. No hay ganancias garantizadas: Como cualquier sistema de trading, el EA puede experimentar períodos de pérdidas.

3. Condiciones del broker: El rendimiento puede variar dependiendo de los spreads, deslizamientos y la velocidad de ejecución.


Conclusiones finales

Bitcoin Scalping MT4/MT5 es la solución ideal para los traders que buscan aprovechar la volatilidad de Bitcoin con un enfoque seguro, disciplinado y probado. Ya seas nuevo en las criptomonedas o un trader experimentado, este EA ofrece las herramientas que necesitas para tener éxito mientras mantienes seguro tu capital.


¡Consigue Bitcoin Scalping MT4/MT5 ahora y aprovecha al máximo el mercado de criptomonedas!



Comentarios 6
Michel GAGNEUX
88
Michel GAGNEUX 2025.10.02 13:43 
 

The results speak for themselves, I have been using this EA since the end of February 2025 on a $10K account, winnings of $21K. The performance is Incredible! Nothing to complain about this EA, it's the best I know. It is of exceptional quality. The support is excellent and very responsive. Thank you to the designer for this work.

Marko Mutschler
33
Marko Mutschler 2025.02.05 06:54 
 

I have been trading the bot live for some time now and have been achieving good results with it. The backtests seem to be confirmed in live trading. Thanks for the great work. I really appreciate it!

Quentin123441
25
Quentin123441 2025.01.08 13:43 
 

Incredible! Nothing to say about this robot. It is of outstanding quality, it's the kind of robot I’ve been looking for over the past few months. The support is amazing with great responsiveness. Thank you for this work

