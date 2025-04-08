Emerald MechaRoot AI

ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert)

Produktname: Emerald MechaRoot 4821 AI (MT5)

[Untertitel: Ichimoku MechaRoot | CCI Momentum | Emerald Shield Safety]

Einführung Emerald MechaRoot 4821 AI ist ein strukturelles Trendfolgesystem, das entwickelt wurde, um den Markt mit organischer Präzision und mechanischer Effizienz zu navigieren. Es visualisiert den Markt als einen lebenden Baum. Die Ichimoku-Wolke bildet den "Boden" (Trendunterstützung), die Tenkan/Kijun-Linien fungieren als "Stamm" (Richtungswachstum), und der CCI liefert das "Wurzelmomentum" (Energiezufuhr). Auf diese Weise entsteht ein Handelssystem, das nur dann ausgeführt wird, wenn das Marktumfeld fruchtbar für Wachstum ist.

Version 1.00: Emerald Shield Core Diese Version ist mit dem "Emerald Shield" Sicherheitsprotokoll verstärkt. Sie verfügt über einen "Deca-Buffer"-Trailing-Stop-Mechanismus, der einen extremen Sicherheitsabstand (10x Margin) auf der Grundlage von Broker-Limits berechnet. Dies gewährleistet eine 100%ige Einhaltung der Marktvalidierungsregeln und verhindert Ausführungsfehler bei hoher Volatilität.

Handelsstrategie (Die MechaRoot-Logik) Das System arbeitet mit einer organischen 3-Schicht-Struktur:

Bodenfilter (Ichimoku-Wolke): Stellt sicher, dass das Trendfundament solide ist. Fruchtbarer Boden (Kaufen): Preis > Senkou-Spanne A & B.

Unfruchtbarer Boden (Verkaufen): Kurs < Senkou-Spanne A & B. Stielwachstum (Tenkan/Kijun): Bestätigt die unmittelbare Richtung. Wachstum nach oben: Tenkan-sen > Kijun-sen.

Wachstum nach unten: Tenkan-sen < Kijun-sen. Wurzel-Momentum (CCI): Verwendet den CCI (Commodity Channel Index), um tiefe Wertausbrüche zu erkennen. Kaufimpuls: CCI schnappt zurück über 100 (explosives Wachstum).

Verkaufsimpuls: Der CCI fällt wieder unter -100 (schneller Rückgang).

Wichtigste Merkmale

Emerald Shield Trailing: Eine Elite-Ausstiegslogik, die einen massiven Sicherheitsabstand einhält (Deca-Buffer). Sie verhindert, dass Ihre Trailing-Stops von Broker-Limits abgewiesen werden, selbst in Umgebungen mit hoher Streuung.

Organische Trendfolge: Ahmt natürliche Wachstumsmuster nach - handelt nur, wenn das Umfeld (Cloud) die Richtung (Stem) unterstützt.

Institutionelle Geldverwaltung: Eingebautes Dynamic Lot Sizing basierend auf der freien Kontomarge und dem Risikoprozentsatz.

Prop-Firm Safe: 100% No Grid, No Martingale. Jeder Handel ist eine berechnete Einzelposition mit einem harten Stop Loss.

Empfehlungen

Zeitrahmen: H1, H4 (empfohlen für strukturelle Stabilität).

Symbole: Wichtige Paare (EURUSD, GBPUSD, USDJPY) und Gold (XAUUSD).

Konto-Typ: ECN oder Standard.

Mindesteinlage: $100.

Eingabe-Parameter

=== MECHAROOT BRAIN === InpTenkan / Kijun / Senkou : Ichimoku-Einstellungen (Standard 9/26/52). InpCciPeriod : Empfindlichkeit des Wurzelimpulses (Standardwert 20).

=== SMARAGDSCHILD (SCHUTZ) === InpSlAtrMult : Stop-Loss-Abstand (Voreinstellung 2,5x ATR). InpTpAtrMult : Take Profit-Abstand (Voreinstellung 5,0x ATR). InpSafetyPadding : Zusätzliche Pufferpunkte für den Shield.

=== RISIKOMANAGEMENT === InpUseDynamicLot : Aktiviert die automatische Risikoberechnung. InpRiskPercent : Risiko pro Handel.



Installationshandbuch

Laden Sie die .ex5-Datei in Ihren MQL5\Experts-Ordner herunter. Starten Sie MT5 neu oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Navigator und wählen Sie Aktualisieren. Ziehen Sie den EA auf einen Chart (empfohlen: H1). Stellen Sie InpRiskPercent entsprechend Ihrer Risikobereitschaft ein. Stellen Sie sicher, dass "Algo Trading zulassen" aktiviert ist.

🛡️ AUTOR & COPYRIGHT

✍️ Astracodewolf - Algorithmic Trading Systems Developer © 2026. Alle Algorithmen und Designs sind das geistige Eigentum von Astracodewolf.