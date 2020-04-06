SafeGold EA

Comercio seguro con tendencia de oro

Este es SafeGold, probado en las condiciones más exigentes con resultados rentables y consistentes (ver imágenes).


Utilizando estrategias avanzadas, SafeGold es capaz de generar ganancias consistentes en 8 niveles de riesgo, entrando solo cuando todas las estrategias coinciden.

Sin Martingala ni uso de cuadrícula, con gestión de dinero fija o automática.

Fácil instalación y uso simplificado. El EA se entrega configurado para un funcionamiento óptimo.

Requisitos y recomendaciones

Par: Oro / XAUUSD

Periodo temporal: Cualquiera

Brókers recomendados: FpMarkets, IcMarkets, Fucion Markets, TicMil o un bróker con spreads bajos.

Depósito inicial mínimo: US$200 con apalancamiento de 1:500.

Se recomienda encarecidamente el uso de un VPS para que el EA funcione las 24 horas del día sin interrupciones.

Después de la compra, envíeme un mensaje privado y le enviaré el manual con toda la información necesaria.
Gold Fast Trend
Ismael Alba Rocha Vieira
Asesores Expertos
Precio de Navidad. US$178.00 hasta el 25 de diciembre de 2025. Después de esa fecha, el precio volverá a US$547.00. Todas las actualizaciones son gratuitas para siempre. Este es GoldFastMoney, probado bajo las condiciones más estrictas en varios brókeres, con resultados altamente rentables y consistentes (imágenes a continuación). En esta última versión, en modo conservador, GoldFastMoney funciona con 10 estrategias avanzadas que trabajan juntas con una precisión impresionante, capaces de gener
