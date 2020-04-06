SafeGold EA
- Asesores Expertos
- Ismael Alba Rocha Vieira
- Versión: 1.22
- Actualizado: 7 diciembre 2025
- Activaciones: 10
Comercio seguro con tendencia de oro
Este es SafeGold, probado en las condiciones más exigentes con resultados rentables y consistentes (ver imágenes).
Utilizando estrategias avanzadas, SafeGold es capaz de generar ganancias consistentes en 8 niveles de riesgo, entrando solo cuando todas las estrategias coinciden.
Sin Martingala ni uso de cuadrícula, con gestión de dinero fija o automática.
Fácil instalación y uso simplificado. El EA se entrega configurado para un funcionamiento óptimo.
Requisitos y recomendaciones
Par: Oro / XAUUSD
Periodo temporal: Cualquiera
Brókers recomendados: FpMarkets, IcMarkets, Fucion Markets, TicMil o un bróker con spreads bajos.
Depósito inicial mínimo: US$200 con apalancamiento de 1:500.
Se recomienda encarecidamente el uso de un VPS para que el EA funcione las 24 horas del día sin interrupciones.
Después de la compra, envíeme un mensaje privado y le enviaré el manual con toda la información necesaria.