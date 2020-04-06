SafeGold EA

Comercio seguro con tendencia de oro Este es SafeGold, probado en las condiciones más exigentes con resultados rentables y consistentes (ver imágenes).





Utilizando estrategias avanzadas, SafeGold es capaz de generar ganancias consistentes en 8 niveles de riesgo, entrando solo cuando todas las estrategias coinciden.





Sin Martingala ni uso de cuadrícula, con gestión de dinero fija o automática.





Fácil instalación y uso simplificado. El EA se entrega configurado para un funcionamiento óptimo.





Requisitos y recomendaciones





Par: Oro / XAUUSD





Periodo temporal: Cualquiera





Brókers recomendados: FpMarkets, IcMarkets, Fucion Markets, TicMil o un bróker con spreads bajos.





Depósito inicial mínimo: US$200 con apalancamiento de 1:500.





Se recomienda encarecidamente el uso de un VPS para que el EA funcione las 24 horas del día sin interrupciones.





Después de la compra, envíeme un mensaje privado y le enviaré el manual con toda la información necesaria.