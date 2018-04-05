Obsidian Logic Engine AI

ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized)

Nombre del Producto: Obsidian Logic Engine AI (MT5)

[Subtítulo: Hull Trend Edge | Spectral Pulse | Sanctum Armor Safety]

Introducción Obsidian Logic Engine AI es un sistema de seguimiento de tendencias de vanguardia diseñado para cortar a través del ruido del mercado con una precisión de obsidiana. Visualiza la estructura del mercado utilizando la lógica Hull Moving Average (HMA) para una capacidad de respuesta superior, confirma la presión utilizando Force Index, y cronometra las entradas con un algoritmo Spectral Pulse (OsMA). Esta lógica trifactorial garantiza que cada operación esté respaldada por la tendencia, el volumen y el impulso.

Versión 1.00: Sanctum Deca-Buffer Core Esta versión se basa en la arquitectura de seguridad "Sanctum Armor". Cuenta con un protocolo "Deca-Buffer" que calcula una distancia de seguridad 10 veces mayor que los límites estándar de los brokers para todas las modificaciones de Trailing Stop. Esto garantiza el 100% de cumplimiento con las reglas de Validación de Mercado y cero errores de ejecución durante la alta volatilidad.

Estrategia de Trading (La Lógica de Obsidian ) El sistema opera sobre un Motor de Decisión de 3 Pilares:

  1. Obsidian Edge (Tendencia): Utiliza una lógica modificada Hull Moving Average (HMA) (a través de cálculos rápidos de EMA) para determinar el sesgo inmediato del mercado. La HMA es famosa por reducir el retardo al tiempo que mantiene la suavidad de la curva.

    • Tendencia alcista: Precio > HMA.

    • Tendencia bajista: Precio < HMA.

  2. Pulso de Presión (Volumen): Utiliza el Índice de Fuerza para asegurar que el "Dinero Inteligente" está respaldando el movimiento.

    • Presión de Compra: Fuerza > 0.

    • Presión de Venta: Fuerza < 0.

  3. Pulso Espectral (Momentum): Utiliza la OsMA (Media Móvil del Oscilador) para detectar el momento exacto de convergencia del impulso.

    • Pulso de Compra: OsMA cruza por encima de Cero o sube en una tendencia alcista.

    • Pulso deventa: OsMA cruza por debajo de cero o cae en una tendencia bajista.

Características principales

  • Armadura Sanctum Trailing: Una lógica de salida de élite que mantiene una distancia de seguridad masiva (Deca-Buffer). Garantiza que sus trailing stops nunca sean rechazados por los límites del broker, incluso en las condiciones de mercado más salvajes.

  • Detección de tendencias sin retrasos: La lógica basada en Hull ofrece una capacidad de respuesta superior en comparación con las MA estándar, detectando tendencias antes.

  • Gestión institucional del dinero: Tamaño de lote dinámico incorporado basado en el margen libre de la cuenta y el porcentaje de riesgo.

  • Prop-Firm Safe: 100% Sin Cuadrícula, Sin Martingala. Cada operación es una posición única calculada con un Stop Loss fijo.

Recomendaciones

  • Plazos: H1, H4 (Recomendado para una estructura de tendencia fiable).

  • Símbolos: Principales Pares (EURUSD, GBPUSD, USDJPY) y Oro (XAUUSD).

  • Tipo de cuenta: ECN o Estándar.

  • Depósito mínimo: 100 $.

Parámetros de entrada

  • === CEREBRO DE OBSIDIANA ===

    • InpHmaPeriod : Sensibilidad del borde de tendencia (Por defecto 21).

    • InpForcePeriod : Sensibilidad de la presión de volumen.

    • InpOsmaFast/Slow/Signal : Ajustes del pulso espectral.

  • === ARMADURA DE OBSIDIANA (PROTECCIÓN) ===

    • InpSlAtrMult : Distancia de Stop Loss (Por defecto 2.5x ATR).

    • InpTpAtrMult : Distancia Take Profit (Por defecto 5.0x ATR).

    • InpSafetyPadding : Puntos de amortiguación extra para el Blindaje.

  • === GESTIÓN DEL RIESGO ===

    • InpUseDynamicLot : Habilita el cálculo automático del riesgo.

    • InpRiskPercent : Riesgo por operación.

Guía de instalación

  1. Descargue el archivo .ex5 a su carpeta MQL5\Experts.

  2. Reinicie MT5 o haga clic con el botón derecho del ratón en Navegador y seleccione Actualizar.

  3. Arrastre el EA a un gráfico (Recomendado: H1).

  4. Ajuste InpRiskPercent para que coincida con su apetito de riesgo.

  5. Asegúrese de que "Allow Algo Trading" está activado.

🛡️ AUTOR Y COPYRIGHT
✍️ Astracodewolf - Algorithmic Trading Systems Developer © 2026. Todos los algoritmos y diseños son propiedad intelectual de Astracodewolf.


