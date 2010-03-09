Raja Trading Pro

Raja Trading PRO - La Red Inteligente de Recuperación de BEPs

Descripcion del Producto

¿Estás cansado de los EAs de Cuadrícula ordinarios que se quedan atascados en drawdown durante días, persiguiendo objetivos de beneficios poco realistas? Raja Trading PRO lleva el concepto original a un nivel mucho más alto, ofreciendo características de nivel profesional que son muy superiores a la versión estándar.

Este EA está diseñado con una filosofía completamente diferente: Recuperación Rápida.

Este no es un EA pasivo. Es un sistema de red agresivo emparejado con la estrategia de salida más inteligente de su clase. Su objetivo principal no es "mantener y esperar", sino cerrar toda la cesta de posiciones en el Punto de Equilibrio (BEP) o un pequeño beneficio lo más rápido posible.

Si está buscando un EA que trabaje duro para "salir rápido del mercado", esta es su herramienta.

¿Por qué elegir Raja Trading PRO?

  • Estrategia de Salida Inteligente (BEP + Puntos) Esta es la característica principal de PRO. El EA calcula tu Precio de Equilibrio (BEP) total en tiempo real, incluyendo todas las comisiones y tasas de swap. Ya no persigue un objetivo rígido en dólares ($); simplemente busca un pequeño beneficio justo por encima de su precio de equilibrio, asegurando la recuperación más rápida posible.

  • Trailing Stop Antideslizamiento (Basado en Puntos ) La mayor debilidad de los EAs Martingala es el deslizamiento cuando los lotes son grandes. Nuestro trailing stop está 100% basado en puntos, no en dólares. Esto significa que su trailing stop sigue siendo lógico y eficaz, tanto si el tamaño total de su lote es de 0,10 como de 10,0.

  • Filtro automático de noticias y rollover El mercado es peligroso durante las noticias de alto impacto o el rollover de medianoche. Nuestro Filtro de Diferenciales interno detecta automáticamente las condiciones inestables del mercado (ampliación de los diferenciales) y evitará que el EA abra nuevas posiciones hasta que el mercado vuelva a ser seguro.

  • Visualización Completa del Tablero (Usted Siempre Tiene el Control) No estará operando "a ciegas". Raja Trading PRO viene con un completo panel de control visual:

    1. Panel de Información: Muestra tu estado, beneficios y precio BEP en tiempo real.

    2. Líneas del Gráfico: Líneas en tiempo real dibujadas en tu gráfico para el BEP (Aqua), Trailing SL (Rojo), y Next Grid (Amarillo).

    3. Luz de estado parpadeante: Una luz en la esquina de su gráfico que parpadea en VERDE en el momento en que el EA ha bloqueado con éxito el beneficio (el arrastre está activo).

La seguridad es nuestra máxima prioridad

Las estrategias Grid son arriesgadas. Raja Trading PRO está construido con "fusibles de seguridad" para proteger su cuenta:

  1. Equity Stop (Red de Seguridad de la Cuenta) Este es su freno de emergencia. Defina su límite máximo de pérdida en su divisa (por ejemplo, -$100 o -$4000 centavos). Si la pérdida flotante alcanza este nivel, el EA cerrará inmediatamente todas las posiciones y se detendrá, salvando el resto de su capital de un Margin Call.

  2. Filtro de Margen Máximo Evita automáticamente que el EA entre en mercados caros o sin liquidez.

  3. Manajemen Waktu & Tren Dilengkapi dengan filter Tren (Moving Average) dan filter Waktu (Sesi) untuk memberi Anda kontrol lebih besar atas kapan dan di mana EA harus beroperasi.


Cuenta recomendada: cent/micro con spread bajo
Depósito Mínimo : 10.000 Cent


Raja Trading PRO le da el poder de una estrategia de red agresiva, combinada con la inteligencia y la seguridad de un sistema de recuperación profesional.

