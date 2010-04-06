ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert)

Produktname: Obsidian Logik-Engine AI (MT5)

[Untertitel: Hull Trend Edge | Spectral Pulse | Sanctum Armor Safety]

Einführung Obsidian Logic Engine AI ist ein hochmodernes Trendfolgesystem, das entwickelt wurde, um das Marktrauschen mit obsidianscharfer Präzision zu durchdringen. Es visualisiert die Marktstruktur mit der Hull Moving Average (HMA) -Logik für eine überragende Reaktionsfähigkeit, bestätigt den Druck mit dem Force Index und bestimmt die Einstiegszeit mit einem Spectral Pulse (OsMA)- Algorithmus. Diese Drei-Faktoren-Logik stellt sicher, dass jeder Handel durch Trend, Volumen und Momentum gestützt wird.

Version 1.00: Sanctum Deca-Buffer Core Diese Version basiert auf der Sicherheitsarchitektur "Sanctum Armor". Sie verfügt über ein "Deca-Buffer"-Protokoll, das einen Sicherheitsabstand berechnet, der 10x größer ist als die Standard-Broker-Limits für alle Trailing-Stop-Modifikationen. Dies garantiert eine 100%ige Übereinstimmung mit den Marktvalidierungsregeln und null Ausführungsfehler bei hoher Volatilität.

Handelsstrategie (Die Obsidian-Logik) Das System arbeitet mit einer 3-Säulen-Entscheidungsmaschine:

Obsidian Edge (Trend): Verwendet eine modifizierte Hull Moving Average (HMA) Logik (über schnelle EMA Berechnungen), um die unmittelbare Markttendenz zu bestimmen. HMA ist dafür bekannt, die Verzögerung zu reduzieren und gleichzeitig die Glätte der Kurve zu erhalten. Aufwärtstrend: Preis > HMA.

Abwärtstrend: Preis < HMA. Druckimpuls (Volumen): Verwendet den Force Index, um sicherzustellen, dass "Smart Money" hinter der Bewegung steht. Kaufdruck: Kraft > 0.

Verkaufsdruck: Kraft < 0. Spektralimpuls (Momentum): Verwendet den OsMA (Gleitender Durchschnitt des Oszillators), um den genauen Moment der Momentum-Konvergenz zu erkennen. Kaufimpuls: OsMA kreuzt über Null oder steigt in einem Aufwärtstrend.

Verkaufsimpuls: OsMA kreuzt unter Null oder fällt in einem Abwärtstrend.

Hauptmerkmale

Sanctum Armor Trailing: Eine erstklassige Ausstiegslogik, die einen enormen Sicherheitsabstand (Deca-Buffer) einhält. Sie stellt sicher, dass Ihre Trailing-Stopps niemals von Broker-Limits abgewiesen werden, selbst unter den wildesten Marktbedingungen.

Lag-freie Trend-Erkennung: Die Hull-basierte Logik bietet im Vergleich zu Standard-MAs eine überragende Reaktionsfähigkeit und fängt Trends früher ab.

Institutionelle Geldverwaltung: Eingebautes Dynamic Lot Sizing basierend auf der freien Kontomarge und dem Risikoprozentsatz.

Prop-Firm Safe: 100% No Grid, No Martingale. Jeder Handel ist eine berechnete Einzelposition mit einem harten Stop Loss.

Empfehlungen

Zeitrahmen: H1, H4 (empfohlen für eine zuverlässige Trendstruktur).

Symbole: Wichtige Paare (EURUSD, GBPUSD, USDJPY) und Gold (XAUUSD).

Konto-Typ: ECN oder Standard.

Mindesteinlage: $100.

Eingabe-Parameter

=== OBSIDIAN BRAIN === InpHmaPeriod : Empfindlichkeit der Trendflanke (Standardwert 21). InpForcePeriod : Empfindlichkeit des Volumendrucks. InpOsmaFast/Slow/Signal : Einstellungen für Spektralimpuls.

=== OBSIDIAN-RÜSTUNG (SCHUTZ) === InpSlAtrMult : Stop-Loss-Abstand (Standard 2,5x ATR). InpTpAtrMult : Take Profit-Abstand (Voreinstellung 5,0x ATR). InpSafetyPadding : Zusätzliche Pufferpunkte für den Armor.

=== RISIKOMANAGEMENT === InpUseDynamicLot : Aktiviert die automatische Risikoberechnung. InpRiskPercent : Risiko pro Handel.



Installationshandbuch

Laden Sie die .ex5-Datei in Ihren MQL5\Experts-Ordner herunter. Starten Sie MT5 neu oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Navigator und wählen Sie Aktualisieren. Ziehen Sie den EA auf einen Chart (empfohlen: H1). Stellen Sie InpRiskPercent entsprechend Ihrer Risikobereitschaft ein. Stellen Sie sicher, dass "Algo Trading zulassen" aktiviert ist.

🛡️ AUTOR & COPYRIGHT

✍️ Astracodewolf - Algorithmic Trading Systems Developer © 2026. Alle Algorithmen und Designs sind das geistige Eigentum von Astracodewolf.