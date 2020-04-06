Smart Super Signals Pro

Smart Super Signals Pro es un Asesor Experto (EA) de trading automatizado multifuncional para MetaTrader 5, diseñado para operar con pares de divisas populares (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, etc.), metales preciosos (Oro/XAUUSD), petróleo (WTI, Brent) y criptomonedas (BTCUSD y otros). El EA se basa en el principio de “Super Signals”, que identifica máximos y mínimos locales (posibles puntos de giro o corrección) en el periodo de tiempo seleccionado.

El EA abre operaciones de forma automática cuando se forma una señal de compra o venta, y también puede gestionar posiciones utilizando trailing stop, breakeven y una cuadrícula (modo hedge). Esto hace que Smart Super Signals Pro sea una herramienta flexible, apta tanto para estrategias moderadamente agresivas como para aquellas más conservadoras.

Características Principales

Compatibilidad con instrumentos financieros clave: Forex (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, etc.), metales (Oro/XAUUSD, Plata), petróleo (WTI, Brent), criptomonedas (BTCUSD, ETHUSD, etc.).

Forex (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, etc.), metales (Oro/XAUUSD, Plata), petróleo (WTI, Brent), criptomonedas (BTCUSD, ETHUSD, etc.). Enfoque multi-mercado y multi-moneda: El EA puede ejecutarse en múltiples gráficos de forma simultánea, adaptándose a las particularidades de cada instrumento de trading.

El EA puede ejecutarse en múltiples gráficos de forma simultánea, adaptándose a las particularidades de cada instrumento de trading. Sistema flexible de gestión de riesgo: Elige entre un lote fijo o un riesgo basado en porcentaje ( LOT_MODE ) y establece tu nivel de riesgo (bajo, medio, alto).

Elige entre un lote fijo o un riesgo basado en porcentaje ( ) y establece tu nivel de riesgo (bajo, medio, alto). Panel de control fácil de usar: Muestra el beneficio diario, semanal, mensual y total, así como el historial de operaciones en el gráfico.

Muestra el beneficio diario, semanal, mensual y total, así como el historial de operaciones en el gráfico. Funciones de Trailing Stop y BreakEven: Ayudan a asegurar ganancias y minimizar pérdidas de forma oportuna.

Ayudan a asegurar ganancias y minimizar pérdidas de forma oportuna. Modo de cuadrícula (para cuentas de Hedging): Añade posiciones en la misma dirección una vez que se supera un determinado paso ( GridStep ).

Añade posiciones en la misma dirección una vez que se supera un determinado paso ( ). Soporta cuentas Netting y Hedging: Adecuado para diferentes tipos de cuentas de bróker.

Adecuado para diferentes tipos de cuentas de bróker. Interfaz intuitiva y visualización clara de las señales en el gráfico: Flechas de Compra/Venta y líneas.

Principio de Funcionamiento (Super Signals)

El módulo “Super Signals” analiza un número determinado de las últimas barras (SignalDepthBars) en el periodo de tiempo seleccionado (SignalTF). Cuando se detecta un máximo local, se genera una señal de Venta (Sell); cuando se detecta un mínimo local, se genera una señal de Compra (Buy). El EA espera a que el precio sea favorable (Ask para Buy y Bid para Sell) y comprueba si:

Ha transcurrido el intervalo requerido entre operaciones ( MinutesBetweenTrades ).

). El spread no excede el máximo permitido ( MaxSpread ).

Para cuentas de hedging, Smart Super Signals Pro admite un enfoque de “Grid” configurable: después de que se abre la primera operación, se pueden colocar órdenes adicionales en la misma dirección una vez que se alcance el valor de GridStep, siempre y cuando no se supere el número máximo de posiciones (MaxGridPositions).

Descripción de los Parámetros de Entrada

Lote y Riesgo

LotMode (LOTMODE_FIXED / LOTMODE_PERCENT) : LOTMODE_FIXED — utiliza un tamaño de lote fijo ( FixedLotSize ). LOTMODE_PERCENT — calcula el tamaño de lote como un porcentaje del balance, según el nivel de riesgo elegido ( RiskLevel ).

: FixedLotSize : Tamaño de lote fijo si se selecciona LOTMODE_FIXED (por defecto 0.01).

: Tamaño de lote fijo si se selecciona LOTMODE_FIXED (por defecto 0.01). RiskLevel (RISK_LOW / RISK_MEDIUM / RISK_HIGH) : RISK_LOW: ~1% de riesgo por operación RISK_MEDIUM: ~2% de riesgo RISK_HIGH: ~5% de riesgo Si se selecciona LOTMODE_PERCENT, el EA calcula el volumen de la orden basándose en el riesgo por operación especificado y en un StopLoss aproximado.

: Si se selecciona LOTMODE_PERCENT, el EA calcula el volumen de la orden basándose en el riesgo por operación especificado y en un StopLoss aproximado.

Stop Loss / Take Profit

StopLoss : Stop loss en puntos (por defecto 1000).

: Stop loss en puntos (por defecto 1000). TakeProfit : Take profit en puntos (por defecto 200).

Ambos parámetros están expresados en puntos según la especificación del símbolo. Si se establece en 0, no se utiliza StopLoss / TakeProfit.

Trailing Stop / BreakEven

TrailingStop : Activa/desactiva la función de trailing stop (true/false).

: Activa/desactiva la función de trailing stop (true/false). TrailingStart : Beneficio en puntos a partir del cual se activa el trailing stop.

: Beneficio en puntos a partir del cual se activa el trailing stop. TrailingDistance : Distancia en puntos desde el precio actual hasta el stop loss cuando el trailing está activo.

: Distancia en puntos desde el precio actual hasta el stop loss cuando el trailing está activo. TrailingStep : Paso mínimo para reajustar el stop loss.

: Paso mínimo para reajustar el stop loss. BreakEven : Activa/desactiva el movimiento de la posición a punto de equilibrio (break even).

: Activa/desactiva el movimiento de la posición a punto de equilibrio (break even). BreakEvenStart : Número de puntos de beneficio tras el cual la posición se mueve a break even.

: Número de puntos de beneficio tras el cual la posición se mueve a break even. BreakEvenOffset : Desplazamiento adicional en puntos para ubicar el stop loss por encima (en Buy) o por debajo (en Sell) del precio de entrada, teniendo en cuenta la comisión/spread.

Gestión de Órdenes

MinutesBetweenTrades : Tiempo mínimo (en minutos) entre operaciones para evitar entradas demasiado frecuentes.

: Tiempo mínimo (en minutos) entre operaciones para evitar entradas demasiado frecuentes. MaxSpread : Spread máximo permitido en puntos; si se supera, no se abrirá ninguna operación nueva.

: Spread máximo permitido en puntos; si se supera, no se abrirá ninguna operación nueva. ExpertID : Número mágico (Magic Number) del EA (por defecto 777).

: Número mágico (Magic Number) del EA (por defecto 777). OrderComment : Comentario de texto para las operaciones.

Ajustes de la Cuadrícula (solo para Cuentas de Hedging)

MaxGridPositions : Número máximo de órdenes en una misma dirección que puede abrir el EA.

: Número máximo de órdenes en una misma dirección que puede abrir el EA. GridStep : Paso en puntos para añadir posiciones adicionales.

Configuración de la Interfaz

DisplayPanel : Muestra u oculta el panel en el gráfico (true/false).

: Muestra u oculta el panel en el gráfico (true/false). DisplayProfitStats : Muestra las estadísticas de beneficios (diarios, semanales, mensuales, totales).

: Muestra las estadísticas de beneficios (diarios, semanales, mensuales, totales). DisplayTradeHistory : Dibuja las operaciones históricas en el gráfico (flechas y líneas).

: Dibuja las operaciones históricas en el gráfico (flechas y líneas). BuyTradeColor / SellTradeColor : Colores de las flechas de operación (BUY/SELL) en el gráfico.

: Colores de las flechas de operación (BUY/SELL) en el gráfico. TradeHistoryFontSize : Tamaño de la fuente del texto que muestra ganancia/pérdida en el gráfico.

: Tamaño de la fuente del texto que muestra ganancia/pérdida en el gráfico. PanelBgColor / PanelFontColor / PanelEditBgColor : Colores del panel (fondo, fuente, campos editables).

Configuración de Señales

SignalDepthBars : Cantidad de barras utilizadas para encontrar extremos (High/Low local). Cuanto mayor sea el número, menos señales se generarán.

: Cantidad de barras utilizadas para encontrar extremos (High/Low local). Cuanto mayor sea el número, menos señales se generarán. ArrowDistance : Distancia en puntos para desplazar las flechas de señal con respecto al máximo/mínimo de la barra y mejorar la visibilidad.

: Distancia en puntos para desplazar las flechas de señal con respecto al máximo/mínimo de la barra y mejorar la visibilidad. HistoryBars : Número de barras para dibujar señales históricas.

: Número de barras para dibujar señales históricas. SignalTF : Período de tiempo para el análisis de la señal (por defecto H1).

Colores de las Señales

SignalBuyColor / SignalSellColor : Colores para las flechas de señal de Compra/Venta.

: Colores para las flechas de señal de Compra/Venta. SignalUpperLineColor / SignalLowerLineColor : Colores para las líneas superiores e inferiores de Super Signals.

Uso Recomendado

Agrega el EA al gráfico del instrumento deseado: EURUSD, XAUUSD (Oro), Petróleo (WTI/Brent), criptomoneda (BTCUSD, etc.). Configura los parámetros (lotes, riesgo, StopLoss/TakeProfit, etc.) de acuerdo con tu estilo de trading y preferencias de gestión de capital. Opcionalmente, activa Trailing Stop y BreakEven para una gestión automática de las operaciones. Asegúrate de que el periodo de tiempo correcto esté seleccionado en SignalTF y de que MinutesBetweenTrades se ajuste a tu estrategia. Si DisplayPanel está en “true”, utiliza el panel del gráfico para monitorear la información de beneficios y el historial de operaciones.

Conclusión & Notas Importantes

Smart Super Signals Pro no garantiza operaciones libres de pérdidas al 100%. Todos los sistemas de trading están sujetos al riesgo de mercado.

no garantiza operaciones libres de pérdidas al 100%. Todos los sistemas de trading están sujetos al riesgo de mercado. Antes de usarlo en una cuenta real, prueba exhaustivamente el EA en una cuenta demo, optimízalo y ajústalo a las condiciones actuales del mercado y a tu estilo de gestión de capital.

El Trailing Stop y el BreakEven pueden mejorar la relación riesgo/beneficio, pero también pueden cerrar operaciones rentables prematuramente si no se configuran correctamente.

El modo de cuadrícula (Grid) es beneficioso en mercados tendenciales, pero puede acumular múltiples posiciones en condiciones de rango, aumentando el riesgo.

El EA funciona correctamente en cuentas Hedging y Netting: en Netting solo habrá una posición de compra y una de venta a la vez (una posición por dirección).

Utiliza Smart Super Signals Pro en instrumentos populares: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, Oro (XAUUSD), Petróleo (WTI, Brent), Cripto (BTCUSD, ETHUSD), etc.

Si tienes alguna pregunta sobre la instalación o configuración, por favor contáctame a través de mi perfil en MQL5.

¡Feliz trading!