Titanium Widow Mythborne AI

ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized)

Nombre del producto: Titanio Viuda Mythborne (MT5)

[Subtítulo: Derivado Keltner | Trampa de Volatilidad RSI | Seguridad de Criostasis]

Introducción Titanium Widow My thborne es un complejo sistema de Reversión a la Media que utiliza Indicadores Derivados (Indicadores aplicados a otros Indicadores) para encontrar la elasticidad oculta del mercado. Visualiza la estructura del mercado como un Escudo de Titanio (Canales de Keltner), establece una Trampa de Viuda utilizando Bandas de Bollinger aplicadas directamente al RSI, y busca el equilibrio utilizando el Mythborne (Ichimoku Kijun-Sen).

Versión 1.00: Cryo-Stasis Core Equipado con el Protocolo de Seguridad "Cryo-Stasis ", este EA garantiza al 100% el cumplimiento de la Validación de Mercado. Incorpora un Trailing Stop inteligente que "congela" automáticamente los intentos de modificación cuando los spreads se amplían ( InpMaxTrailSpread ), protegiendo sus beneficios de la manipulación del broker y de los gaps de liquidez.

Estrategia de Trading (La Trampa de la Viuda ) El sistema opera sobre una sofisticada Lógica de 3 Capas:

El Titanio (Estructura): Utiliza los Canales de Keltner para definir los límites exteriores de la acción normal del precio. Sobrecompra: Precio > Canal Superior.

Sobreventa: Precio < Canal Inferior. La Viuda (Trampa Derivada): Aplica las Bandas de Bollinger al RSI. Es una técnica poco común que detecta cuando el propio Momentum es volátil. La Mordida: El RSI rompe fuera de sus propias Bandas de Bollinger, señalando un impulso extremo insostenible. El Mito (Imán): Utiliza el Kijun-Sen como imán de equilibrio. La operación se toma esperando una reversión a la media.

Características principales

Análisis Derivado: El análisis de la "Volatilidad del Momento" (BB en RSI) proporciona una visión más profunda del mercado que los indicadores estándar.

Cryo-Stasis Trailing: Detiene automáticamente las modificaciones de salida durante los periodos de alto spread, evitando errores de ejecución y protegiendo las operaciones ganadoras.

Gestión del riesgo institucional: Tamaño de lote dinámico incorporado basado en el capital de la cuenta.

Prop-Firm Safe: 100% No Grid, No Martingale. Cada operación tiene un Stop Loss y un Take Profit.

Recomendaciones

Plazos: H1, H4 (Recomendado para la fiabilidad estructural).

Símbolos: Principales Pares (EURUSD, GBPUSD, USDJPY) y Oro (XAUUSD).

Tipo de cuenta: ECN o Estándar.

Depósito mínimo: 100 $.

Parámetros de entrada

=== EL TITANIO (ESTRUCTURA) === InpKeltnerPeriod / Mult : Ajustes de ancho de canal.

=== LA VIUDA (TRAMPA) === InpBbRsiPeriod / Dev : Configuración de las Bandas de Bollinger derivadas sobre RSI.

=== CRIO-STASIS (SEGURIDAD) === InpMaxTrailSpread : El umbral de "Congelación" (Por defecto 300 Puntos). InpTrailStart / Dist : Ajustes de "Trailing" (Mínimo recomendado 400 Puntos).

=== GESTIÓN DE RIESGOS === InpUseDynamicLot : Habilita el cálculo automático del riesgo. InpRiskPercent : Riesgo por operación.



Guía de instalación

Descargue el archivo .ex5 a su carpeta MQL5\Experts. Reinicie MT5 o haga clic con el botón derecho del ratón en Navegador y seleccione Actualizar. Arrastre el EA a un gráfico (Recomendado: H1). Ajuste InpRiskPercent para que coincida con su apetito de riesgo. Asegúrese de que la opción "Allow Algo Trading" está activada.

🛡️ AUTOR Y COPYRIGHT

✍️ Astracodewolf - Algorithmic Trading Systems Developer © 2025. Todos los algoritmos y diseños son propiedad intelectual de Astracodewolf.