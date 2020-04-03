Titanium Widow Mythborne AI

ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert)

Produktname: Titanium Widow Mythborne (MT5)

[Untertitel: Derivative Keltner | RSI Volatility Trap | Cryo-Stasis Safety]

Einführung Titanium Widow Mythborne ist ein komplexes Mean Reversion System, das Derivative Indikatoren (Indikatoren, die auf andere Indikatoren angewendet werden) nutzt, um versteckte Marktelastizität zu finden. Es visualisiert die Marktstruktur als Titan-Schild (Keltner-Kanäle), stellt eine Witwenfalle mit Bollinger-Bändern auf, die direkt auf den RSI angewendet werden, und sucht das Gleichgewicht mit dem Mythborne (Ichimoku Kijun-Sen).

Version 1.00: Cryo-Stasis Core Ausgestattet mit dem "Cryo-Stasis" Sicherheitsprotokoll, garantiert dieser EA eine 100%ige Marktvalidierung. Er verfügt über einen intelligenten Trailing Stop, der Änderungsversuche automatisch "einfriert", wenn sich die Spreads ausweiten ( InpMaxTrailSpread ), um Ihre Gewinne vor Broker-Manipulationen und Liquiditätslücken zu schützen.

Handelsstrategie (The Widow's Trap) Das System arbeitet mit einer ausgeklügelten 3-Schichten-Logik:

Das Titanium (Struktur): Verwendet Keltner-Kanäle, um die äußeren Grenzen der normalen Preisbewegung zu definieren. Überkauft: Preis > oberer Kanal.

Überverkauft: Kurs < Unterer Kanal. Die Witwe (Derivatfalle): Wendet Bollinger Bänder auf den RSI an. Dies ist eine seltene Technik, die erkennt, wenn das Momentum selbst volatil ist. Der Biss: Der RSI bricht aus seinen eigenen Bollinger Bändern aus und signalisiert ein extremes, nicht nachhaltiges Momentum. Der Mythborne (Magnet): Verwendet Kijun-Sen als Gleichgewichtsmagnet. Der Handel wird in der Erwartung einer Rückkehr zum Mittelwert getätigt.

Hauptmerkmale

Derivative Analyse: Die Analyse der "Volatilität des Momentums" (BB auf RSI) bietet einen tieferen Einblick in den Markt als Standardindikatoren.

Cryo-Stasis Trailing: Stoppt automatisch Ausstiegsmodifikationen während Perioden mit hoher Streuung, um Ausführungsfehler zu vermeiden und erfolgreiche Trades zu schützen.

Institutionelles Risikomanagement: Eingebautes Dynamic Lot Sizing basierend auf dem Kontokapital.

Prop-Firm Safe: 100% No Grid, No Martingale. Jeder Handel hat einen festen Stop Loss und Take Profit.

Empfehlungen

Zeitrahmen: H1, H4 (empfohlen für strukturelle Zuverlässigkeit).

Symbole: Wichtige Paare (EURUSD, GBPUSD, USDJPY) und Gold (XAUUSD).

Konto-Typ: ECN oder Standard.

Mindesteinlage: $100.

Eingabe-Parameter

=== DER TITAN (STRUKTUR) === InpKeltnerPeriod / Mult : Einstellungen der Kanalbreite.

=== DIE WITWE (TRAP) === InpBbRsiPeriod / Dev : Einstellungen für die abgeleiteten Bollinger Bänder auf RSI.

=== KRYO-STASIS (SICHERHEIT) === InpMaxTrailSpread : Die "Freeze"-Schwelle (Standard 300 Punkte). InpTrailStart / Dist : Trailing-Einstellungen (Min 400 Punkte empfohlen).

=== RISIKOMANAGEMENT === InpUseDynamicLot : Aktiviert die automatische Risikoberechnung. InpRiskPercent : Risiko pro Handel.



Installationshandbuch

Laden Sie die .ex5-Datei in Ihren MQL5\Experts-Ordner herunter. Starten Sie MT5 neu oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Navigator und wählen Sie Aktualisieren. Ziehen Sie den EA auf einen Chart (empfohlen: H1). Stellen Sie InpRiskPercent entsprechend Ihrer Risikobereitschaft ein. Stellen Sie sicher, dass "Algo Trading zulassen" aktiviert ist.

🛡️ AUTOR & COPYRIGHT

✍️ Astracodewolf - Algorithmic Trading Systems Developer © 2025. Alle Algorithmen und Designs sind das geistige Eigentum von Astracodewolf.