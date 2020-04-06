Goldmost MT5

Goldmost - Trading de Precisión para XAUUSD

Este EA implementa una estrategia de ruptura en múltiples marcos temporales para el XAUUSD, identificando niveles críticos de soporte/resistencia para ejecutar operaciones con ajustes dinámicos de SL/TP, y protocolos de salida inteligentes para una gestión optimizada del riesgo.





Los parámetros se actualizan regularmente para adaptarse a la evolución de las condiciones del mercado. De este modo, el modelo se ajusta continuamente a los cambios de sentimiento, al comportamiento de los inversores y a las tendencias emergentes, manteniendo su estrategia alineada con la realidad actual del mercado.







Con más de una década de experiencia en el mercado de divisas y la negociación algorítmica, he aprendido lo que realmente funciona y lo que no. Me centro en crear estrategias sólidas y honestas que funcionen en los mercados reales igual que lo hacen en las pruebas retrospectivas, sin sobreajustes ni trucos, sólo operaciones estadísticamente sólidas. Mis sistemas están diseñados para soportar la variabilidad del mercado, garantizando un rendimiento constante cuando más importa.





El precio del EA puede aumentar a precio regular después del período de promoción. Actualizaciones gratuitas y soporte incluido



Características principales:

Estrategia Multi-Tiempo - Ejecuta estrategias a través de múltiples marcos de tiempo simultáneamente, cada uno con parámetros optimizados para la máxima capacidad de respuesta del mercado.

- Ejecuta estrategias a través de múltiples marcos de tiempo simultáneamente, cada uno con parámetros optimizados para la máxima capacidad de respuesta del mercado. Detección Inteligente de Máximos y Mínimos - Identifica y actualiza automáticamente los máximos y mínimos oscilantes en tiempo real, colocando órdenes de entrada precisas y actualizándolas a medida que se desarrollan las tendencias.

de Máximos y Mínimos - Identifica y actualiza automáticamente los máximos y mínimos oscilantes en tiempo real, colocando órdenes de entrada precisas y actualizándolas a medida que se desarrollan las tendencias. Ejecución de órdenes protegida : todas las operaciones están protegidas por stop-loss y take-profit por defecto, lo que garantiza una gestión disciplinada del riesgo en todas las posiciones.

: todas las operaciones están protegidas por stop-loss y take-profit por defecto, lo que garantiza una gestión disciplinada del riesgo en todas las posiciones. Sistema dinámico de salida - Combina un stop loss y un take profit de arrastre para asegurar las ganancias y minimizar el riesgo sin intervención manual.

- Combina un stop loss y un take profit de arrastre para asegurar las ganancias y minimizar el riesgo sin intervención manual. Protección contra eventos noticiosos - Pausa automáticamente la negociación durante noticias de gran impacto (por ejemplo, NFP) para evitar picos de volatilidad y una acción errática de los precios.

- Pausa automáticamente la negociación durante noticias de gran impacto (por ejemplo, NFP) para evitar picos de volatilidad y una acción errática de los precios. Lógica de salida multicondición - Sale de las operaciones utilizando un enfoque híbrido: objetivos de beneficios y confirmación de los principales indicadores.

- Sale de las operaciones utilizando un enfoque híbrido: objetivos de beneficios y confirmación de los principales indicadores. Control flexible del riesgo : elija entre un tamaño de lote dinámico basado en la renta variable o posiciones fijas para adaptarse a su tolerancia al riesgo.

: elija entre un tamaño de lote dinámico basado en la renta variable o posiciones fijas para adaptarse a su tolerancia al riesgo. Sin martingala, sin rejilla

Sin IA/aprendizaje automático/ChatGPT/computadora cuántica/red neuronal

Fácil de usar con la configuración predeterminada





Configuración Gráfico de instrumentos:

XAUUSD/ORO

Marco temporal:

Cualquier marco de tiempo está bien

Depósito Mínimo:

500 USD

Apalancamiento mínimo:

1:100 Configuración:

Configuración por defecto

Compatibilidad con brokers:

Auto-detecta y se ajusta a brokers de 2 y 3 dígitos GOLD







Backtesting:



Ejecutar en XAUUSD con la configuración por defecto, puede cambiar el perfil de riesgo de Conservador a Moderado o Agresivo, esto aumentará tanto los rendimientos potenciales y la exposición al riesgo en consecuencia. Para un depósito mínimo, se recomienda Conservador.

La estrategia fue Back-tested desde 2015 hasta 2024 utilizando cada tick basado en ticks reales en MT5 utilizando Dukascopy Real Ticks 100% calidad tick.





Descargo de responsabilidad

Aunque Goldmost MT5 está diseñado para un rendimiento a largo plazo, recuerde siempre que todas las operaciones implican un riesgo. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Siempre opere responsablemente dentro de su tolerancia al riesgo y sólo con el capital que pueda permitirse perder.