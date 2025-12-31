I Gold Mine I

Gold Mine EA es un robot de trading profesional que combina la dinámica del scalping de frecuencia con la fiabilidad del timeframe horario. A diferencia de los scalpers estándar que operan en gráficos de minutos ruidosos, Gold Mine utiliza el marco de tiempo H1 para filtrar las señales falsas, manteniendo una alta intensidad de negociación gracias a un algoritmo sensible de búsqueda de impulsos.

Lógica de Trading: Síntesis de Impulso y Patrones

El algoritmo del EA Mina de Oro se basa en dos pilares del análisis técnico:

Análisis de Impulso: El robot identifica la actividad anormal de los actores institucionales, entrando en el mercado en el momento de la aparición de un fuerte movimiento de los precios. Patrones de velas y gráficos: Para confirmar las entradas, el sistema utiliza una biblioteca de patrones propios (Price Action), que le permite cortar las entradas en "falsas rupturas"

Estricta gestión del riesgo (Sistema Anti-Grid):

Una orden por mercado: El sistema no construye parrillas ni acumula posiciones. Cada entrada es una operación independiente con su propio plan de salida.

Riesgo fijo: Cada operación está protegida por Stop Loss y Take Profit. El robot es totalmente compatible con FIFO y apto para empresas Prop .

Sin Martingala: La estrategia no utiliza métodos para aumentar el tamaño del lote después de perder operaciones. Sólo expectativas matemáticas y pura estadística.

Beneficios clave:

Frecuencia de operaciones H1: Un algoritmo único permite múltiples entradas por día, incluso en un gráfico horario, asegurando una alta rotación de capital.

Resistencia a la volatilidad: El oro es conocido por sus movimientos bruscos de precios. Gold Mine EA utiliza estas fluctuaciones para alimentar los beneficios, no para amenazar su depósito.

Protección de beneficios: El trailing stop inteligente incorporado ajusta el nivel de protección a medida que el precio se mueve, minimizando el riesgo de que los beneficios se devuelvan al mercado.

Recomendaciones técnicas para 2025:

Instrumento: XAUUSD (ORO).

Marco temporal de trabajo: H1.

Tipo de cuenta: ECN o Raw Spread (es importante que el spread se amplíe lo mínimo en las noticias).

Saldo mínimo: 100$.

VPS: Necesario para el correcto procesamiento de las señales de pulso en modo 24/5.

Gold Mine EA es su herramienta personal para la minería profunda del mercado de oro, donde cada operación está basada lógicamente y protegida algorítmicamente.

Advertencia: La alta frecuencia de operaciones requiere una ejecución de alta calidad por parte del broker. Antes de cambiar a una cuenta real, le recomendamos que pruebe su operativa en una cuenta demo con 200 operaciones.

- Minería Inteligente de Beneficios en Oro