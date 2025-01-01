文档部分
MQL5参考标准程序库数学统计子函数MathVariance 

MathVariance

该函数计算数组元素的方差（第二力矩）。

double  MathVariance(
   const double&  array[]   // 数值数组
   )

参数

array[]

[in]  数值数组。 

返回值

方差值。