Référence MQL5Bibliothèque StandardMathematiquesStatistiquesSous-fonctionsMathVariance 

MathVariance

La fonction calcule la variance (deuxième moment) des éléments du tableau.

double  MathVariance(
   const double&  array[]   // tableau des valeurs
  )

Paramètres

array[]

[in] Tableau des valeurs. 

Valeur de Retour

La valeur de la variance.